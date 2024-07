Sob o comando de Carpini, Vitória alcança desempenho de Libertadores

Carpini em triunfo do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após um início desastroso no Campeonato Brasileiro, o Vitória conseguiu se ajeitar, encontrou um nível maior de competitividade e passou a pontuar com maior frequência. A melhora aconteceu sob o comando de Thiago Carpini, substituto de Léo Condé, treinador do Leão por quase 1 ano e meio.

Carpini chegou ao Vitória em decisão que não agradou grande parte da torcida, que ainda acreditava no trabalho de Condé, campeão da Série B com o clube. O treinador que veio de trabalho ruim no São Paulo também não teve bom início, mas colocou ordem na casa. Em sete jogos comandando o Rubro-Negro, soma 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

O novo treinador do Leão conquistou 11 de 21 pontos disputados, um aproveitamento de 52.38%. Antes dele, Condé comandou o Vitória em 5 jogos, com 1 ponto conquistado e aproveitamento de pouco mais de 8%.

Com a vitória por 1 a 0, conquistada contra o Fluminense, o Leão da Barra deixou a zona de rebaixamento | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

As vitórias de Carpini também foram expressivas, com boas atuações diante de Internacional e Atlético Mineiro, e empates fora de casa para os concorrentes direto Cuiabá e Juventude. Perdeu para Atlético Goianiense e Bragantino. Já na últimarodada, o Leão bateu o Fluminense, em pleno Maracanã. O resultado foi a saída da zona de rebaixamento pela primeira vez no Brasileirão.

Mais do que apenas lutar contra o rebaixamento, Carpini conquistou nos seus primeiros sete jogos um aproveitamento animador. Os pouco mais de 52% do treinador foram suficientes nos últimos anos para equipes se classificarem à Libertadores ou pré-Libertadores.

O desempenho de 52% equivale a 59 pontos no final do campeonato. Essa pontuação rendeu na pior das hipóteses o sétimo lugar nas últimas cinco edições de Brasileirão (em 2019 e 2023). Também levaria ao sexto lugar em 2020 e 2022 e seria maior que a do quarto colocado de 2021 (Fortaleza fez 58 pontos).

Claro, vale lembrar que o Vitória disputou outros cinco jogos antes de Carpini, o que impede alcançar Libertadores com o atual aproveitamento. Se o técnico seguir conquistando ao menos 50% dos pontos, o Leão conquistaria mais 39 pontos e terminaria o Brasileirão com 51.

Nas últimas cinco edições, ter 51 pontos rendeu vaga na Sul-Americana, com as equipes terminando nas três posições entre 10º e 12º.

O Vitória de Carpini entra em campo neste domingo, 30, quando recebe o Athletico Paranaense, no Barradão, às 18h30.