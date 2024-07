Carpini escreve 'triunfo' em legenda, mas corrige: "Grande vitória"

Com a vitória por 1 a 0, conquistada contra o Fluminense, o Leão da Barra deixou a zona de rebaixamento - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O treinador do Vitória, Thiago Carpini, usou seu perfil nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, 27, para celebrar o bom resultado obtido diante do Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Um detalhe na legenda, entretanto, não passou despercebido pelos torcedores.

Assim que fez a postagem, o comandante rubro-negro escreveu que teria sido um grande "triunfo" do Leão em terras cariocas. No entanto, ele mudou logo na sequência para colocar "vitória".

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Feliz pela entrega e pelo desempenho. Grande vitória em um palco incônico. Seguimos!", corrigiu Carpini na publicação, que aparece como tendo sido editada pelo treinador.

O motivo da alteração acontece muito por conta de uma postura do maior rival do Rubro-Negro. Em suas publicações, entrevistas e até orientações de funcionários, o Bahia evita utilizar a palavra "vitória", substituindo quase sempre por "triunfo".

A postura tricolor já rendeu até um bandeirão da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), estendido no estádio Manoel Barradas (Barradão) com os dizeres: "Temido ao ponto deles se recusarem a dizer o nosso nome.

Com a vitória por 1 a 0, conquistada contra o Fluminense, o Leão da Barra deixou a zona de rebaixamento e chegou na 15ª posição, com 12 pontos conquistados. O próximo compromisso acontece neste domingo, 30, contra o Athletico-PR, no Barradão, pela 13ª rodada do Brasileirão da Série A.