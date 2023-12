Vitória "vai aproveitar" da boa relação com governo, diz Djalma Abreu | A TARDE

O vice-presidente do Vitória, Djalma Abreu, esteve no evento que deu início à duplicação da Rua Artêmio Castro Valente, também conhecida como 'Via Barradão'. O evento ocorreu nesta terça-feira, 19, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), no bairro de Canabrava, em Salvador.

Presidente do clube, Fábio Mota não esteve presente no evento pois se recupera de uma cirurgia estética realizada nos últimos dias. Durante sua declaração, Djalma exaltou o trabalho que tem sido feito pelo Governo do Estado.

"Quero agradecer a todos, principalmente ao governador, que tem nos proporcionado a importância dessa obra para as adjacências do clube. O Vitória será beneficiado em ter aos fins de semana esse conforto de conseguir chegar e sair de forma mais fácil. Mas o grande beneficiado vai ser a população. Então, gostaria de agradecer por esse presente", disse o vice-presidente rubro-negro.

Djalma ainda destacou a boa relação com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que é declaradamente torcedor do Vitória, e afirmou que "vai aproveitar" dessa próximo da gestão estadual do clube.

"Esperamos que esteja sempre próximo da gente, fazendo essas visitas de fiscalização e concedendo mais obras, porque o Vitória precisa de muita coisa. Sei que o governo tem essa boa vontade e vamos aproveitar desse grande rubro-negro que você é", completou.