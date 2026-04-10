Estádio de gigante da Série A vai mudar de nome e clube deve lucrar

Allianz Parque - Foto: Palmeiras

Um dos maiores estádios do país, o Allianz Parque mudará de nome. Com a rescisão do contrato de naming rights do estádio do Palmeiras, o vínculo que durava desde 2014, quando o estádio foi inaugurado, se encerra, exigindo uma mudança na nomenclatura do prédio.

A decisão foi oficializada após acordo com a construtora WTorre, responsável pela administração do estádio. Com isso, a arena deve passar por uma mudança de nome após 12 anos, e o principal interessado na nova parceria é o Nubank.

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Em comunicado, a Allianz explicou que a decisão faz parte de uma reformulação de sua estratégia de marketing no Brasil. A empresa pretende diversificar investimentos e ampliar sua presença em diferentes regiões do país, deixando de concentrar recursos em um único ativo.

Com a saída da seguradora alemã, o Nubank aparece como principal candidato a assumir os naming rights da arena. As negociações ainda não foram confirmadas oficialmente, mas há conversas em andamento com a WTorre.

Allianz Parque | Foto: Palmeiras

Palmeiras pode lucrar mais

A proposta em discussão gira em torno de US$ 10 milhões por ano (cerca de R$ 51 milhões), em um contrato de longo prazo até 2044. O valor representa um salto significativo em relação ao acordo anterior.

O contrato com a Allianz previa cerca de R$ 300 milhões por 20 anos, com média de R$ 15 milhões por temporada, corrigidos pela inflação.

Apesar de não participar diretamente das negociações, que são conduzidas pela WTorre, o Palmeiras tem direito a uma fatia das receitas do estádio.

Atualmente, o clube recebe cerca de 15% do valor dos naming rights, o que significa que um novo contrato que pague mais pode gerar aumento considerável de receita para o Verdão.