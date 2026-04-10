Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NAMING RIGHTS

Estádio de gigante da Série A vai mudar de nome e clube deve lucrar

O nome do estádio será alterado após o encerramento de um contrato, e pode mudar novamente com a assinatura de outro

Marina Branco

Por Marina Branco

10/04/2026 - 11:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Allianz Parque
Allianz Parque -

Um dos maiores estádios do país, o Allianz Parque mudará de nome. Com a rescisão do contrato de naming rights do estádio do Palmeiras, o vínculo que durava desde 2014, quando o estádio foi inaugurado, se encerra, exigindo uma mudança na nomenclatura do prédio.

A decisão foi oficializada após acordo com a construtora WTorre, responsável pela administração do estádio. Com isso, a arena deve passar por uma mudança de nome após 12 anos, e o principal interessado na nova parceria é o Nubank.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Endrick anuncia gravidez do primeiro filho às vésperas da Copa
Vitória encara São Paulo com zaga remendada por seis desfalques
Campeão olímpico brasileiro disputa Mundial de Marcha Atlética em casa

Em comunicado, a Allianz explicou que a decisão faz parte de uma reformulação de sua estratégia de marketing no Brasil. A empresa pretende diversificar investimentos e ampliar sua presença em diferentes regiões do país, deixando de concentrar recursos em um único ativo.

Com a saída da seguradora alemã, o Nubank aparece como principal candidato a assumir os naming rights da arena. As negociações ainda não foram confirmadas oficialmente, mas há conversas em andamento com a WTorre.

Allianz Parque
Allianz Parque | Foto: Palmeiras

Palmeiras pode lucrar mais

A proposta em discussão gira em torno de US$ 10 milhões por ano (cerca de R$ 51 milhões), em um contrato de longo prazo até 2044. O valor representa um salto significativo em relação ao acordo anterior.

O contrato com a Allianz previa cerca de R$ 300 milhões por 20 anos, com média de R$ 15 milhões por temporada, corrigidos pela inflação.

Apesar de não participar diretamente das negociações, que são conduzidas pela WTorre, o Palmeiras tem direito a uma fatia das receitas do estádio.

Atualmente, o clube recebe cerca de 15% do valor dos naming rights, o que significa que um novo contrato que pague mais pode gerar aumento considerável de receita para o Verdão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão estádio Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Allianz Parque
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Allianz Parque
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Allianz Parque
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Allianz Parque
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x