Estreia de gala! Brasil domina o Irã e começa a VNL 2025 com vitória

Seleção Brasileira de Vôlei - Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV

Na estreia da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2025, a Seleção Brasileira não deu chances ao Irã e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/16 e 25/18. Em noite inspirada no Maracanãzinho, a equipe comandada por Bernardinho contou com o destaque de Darlan e Cachopa para vencer com tranquilidade na estreia.

A partida, resolvida em pouco mais de uma hora, foi marcada pelo domínio ofensivo dos brasileiros. O próximo compromisso do Brasil será na quinta-feira, 12, às 17h30, contra a seleção de Cuba.

Darlan foi o nome do jogo. Com 16 pontos, o oposto comandou o ataque brasileiro, com aces e ataques potentes. Ao seu lado, Cachopa também se destacou ao assumir a responsabilidade de substituir Bruninho.

O Irã iniciou o primeiro set com força ofensiva, liderado por Poriya e Mohammad. A resposta brasileira veio com Darlan explorando o bloqueio adversário, seguido de um bom desempenho defensivo de Honorato e o primeiro ace do Brasil, marcado por Judson. A parcial foi encerrada com dois pontos consecutivos de Sabino, após inversão feita por Bernardinho.

No segundo set, os iranianos voltaram a abrir vantagem no início, mas Darlan novamente chamou a responsabilidade e virou o jogo. O Brasil manteve o saque agressivo e forçou diversos erros na recepção adversária. O set terminou com ponto cedido pelo Irã após pisada na linha.

A terceira parcial foi a mais equilibrada no início. Lukas Bergmann colocou o Brasil à frente com bom ataque, e os erros iranianos voltaram a fazer diferença. Judson pontuou pelo meio e ainda marcou um ace. O último ponto veio em um erro de saque do Irã, sacramentando o triunfo brasileiro.