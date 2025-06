Ex-Bahia segue modelo do City e negocia para adquirir time em Portugal

Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia - Foto: Divulgação | Londrina

Desde que deixou a presidência do Bahia no final de 2022, Guilherme Bellintani tem se dedicado a sua rede multiclubes que administra o Ypiranga e o Conquista, da Bahia, além de outros diversos clubes brasileiros. No comando da Squadra Sports, o dirigente também negocia para adquirir uma equipe em Portugal buscando transformar seu grupo no maior exportador de jogadores no Brasil.

Após ser decisivo no processo da venda de 90% da SAF do Tricolor ao Grupo City, em 2022, Bellintani expandiu seus holofotes para todo o território brasileiro e também dirige o Londrina, do Paraná, o Linense, de São Paulo e o VF4, da Paraíba, seguindo o modelo da holding que comanda o Esquadrão de Aço.

"Com essa plataforma, somada a um clube de Portugal, que estamos em negociação, a gente quer ser o primeiro multiclubes nascido a partir do Brasil. O projeto está em plena construção, trabalhando bastante para esse novo ciclo do futebol brasileiro", afirmou o dirigente em entrevista ao GE.

O projeto da Squadra Sports parte do primeiro ciclo de seis anos, de 2025 a 2030, que se norteia pelo objetivo de ser um dos maiores exportantes de jogadores de futebol no país. Para isso, Bellintani quer ter mil jogadores na plataforma, que gerencia o Londrina e Linense, como clubes profissionais, e o VF4, Ypiranga e o Conquista, como equipes focadas em divisões de base.

"A gente não precisa encontrar o super craque. O futebol brasileiro tem uma riqueza de atletas. Se a gente conseguir atrair bons jogadores, mesmo que não encontro o super craque, o nosso projeto vai ter valido a pena", afirmou Bellintani.

Sinônimo de sucesso?

O modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tem ganhado cada vez mais espaço no cenário nacional. Em apenas quatro anos, o Brasil ultrapassou a marca de 60 clubes que adotaram esse formato, abrangendo desde times sem divisão nacional até campeões, como o Botafogo — atual vencedor do Brasileirão e da Libertadores. Apesar da rápida expansão, o presidente Guilherme Bellintani avalia que ainda é prematuro considerar a SAF um modelo consolidado no futebol brasileiro.

"Acho que é muito cedo para dizer que já é uma realidade consolidada. Acho que é um processo de transformação como esse, pelo menos nos primeiros cinco anos, vamos ver muita coisa se ajustando. Erros sendo cometidos, acertos sendo repetidos. Acho que depois desses cinco anos é que vamos ver como o movimento se consolida para a gente dizer que supera uma primeira etapa de implantação das SAFs no Brasil", disse o dirigente.

Clubes que antes diziam que não queriam SAF estão se abrindo e entendendo que precisam. Outros estão entendendo que, para enfrentar as SAFs, precisam se organizar. Guilherme Bellintani - Ex-presidente do Bahia

Ainda analisando outros modelos da SAF do futebol brasileiro, Bellintani citou o Palmeiras e o Flamengo como clubes que "se anteciparam" a esse movimento e tiveram êxito ao se organizarem antes da 'febre'.