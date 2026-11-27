O Pro Tour STU Salvador começa neste sábado (28) no Skatepark do Subúrbio, em Periperi, reunindo 32 atletas da modalidade Park, sendo 20 deles com participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, incluindo quatro medalhistas. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (27), no complexo baiano, os brasileiros Dora Varella e Augusto Akio, o espanhol Danny León e o paraskatista Vini Sardi destacaram a estrutura da pista certificada pela World Skate e o impacto social do evento na comunidade local.

A competição segue até domingo (29), com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela plataforma Zig Tickets. Neste sábado, a programação abre com as eliminatórias do masculino e a semifinal do feminino.

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Alto nível técnico e adaptação à pista

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Augusto Akio ressaltou o respeito mútuo entre os competidores diante das exigências físicas da modalidade e o simbolismo de sediar um torneio internacional na região.

"A gente se respeita muito em praticar o esporte, porque todo mundo sabe o quão doloroso pode ser uma queda e o quão difícil é continuar tentando após muitas vezes fracassadas as tentativas", afirmou Akio. "E então ter uma pista de skate de um nível altíssimo numa região considerada periferia realmente evidencia a capacidade do skate de quebrar barreiras e superar limites", completou.

Presente nos Jogos de Tóquio e Paris, Dora Varella lembrou a estreia do complexo no calendário nacional e projetou evoluções técnicas para esta etapa, graças ao maior tempo de adaptação dos atletas ao espaço, único projeto do Brasil com certificação da World Skate.

"Era uma pista nova, num lugar novo de STU e a gente teve pouquíssimo tempo de treino, só que como a pista é incrível, com selo olímpico, selo da World Skate, a gente se acostumou super rápido e já deu para fazer um show de skate super legal. Então agora que a gente teve mais tempo de treino e tem pessoas também que ainda não vieram aqui, do mundo todo, que vão competir dessa vez, eu acho que o nível vai ser incrível. A pista oferece isso e, podendo treinar mais tempo, eu tenho certeza que vai sair muita manobra incrível", avaliou a skatista.

Dora Varella - Foto: Brenda Roberta | AG. A TARDE

"Eu também consegui treinar bastante, estou bem animada e é uma pista em que me sinto muito confortável. Torcendo para ter várias competições aqui ainda e que essa daqui seja um show de skate para a galera, que eu já vi uns locaizinhos aqui que se inspiraram a andar quando teve o STU National, eu imagino agora", acrescentou Dora.

Impacto social e formação de base no Subúrbio

Além da disputa por pontos na corrida rumo aos Jogos de Los Angeles 2028, os atletas enfatizaram a troca de experiências com os jovens moradores de Periperi e do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Para Dora Varella, o legado vai além da obra física.

"Eu acho que mais importante do que trazer uma pista para a comunidade é você trazer o direcionamento, a estrutura necessária e os ensinamentos que o skate tem, e que pessoas que já conhecem precisam passar para essa comunidade. Não adianta você fazer uma pista dessa magnitude, com essa qualidade e não direcionar as pessoas da comunidade em como usar, como funciona, qual é a cultura do skate. Então vocês estão fazendo um trabalho incrível, parabéns. É muito legal", disse.

"Eu acho que, além disso, o STU, por trazer essas competições aqui e poder mostrar para a galera daqui de Periperi e do Subúrbio como é a cultura e a galera se ajudando, se incentivando, andando nesse alto nível, mas também conversando de igual para igual com os molequinhos que começaram a andar faz duas semanas. É um ensinamento muito importante para todo mundo e eles vão, com certeza, lembrar disso para sempre e vão aprender muito com isso e levar para o resto da vida", destacou.

Augusto Akio - Foto: Brenda Roberta | AG. A TARDE

Augusto Akio também apontou os desafios estruturais enfrentados por quem inicia na modalidade e reforçou o papel coletivo da cena do skate na formação cidadã.

"Confesso que a comunidade local vai encontrar dificuldades para praticar o esporte, porque isso em toda a região acontece, não só em regiões afastadas ou menos desenvolvidas para o esporte especificamente, mas é muito difícil ter o acesso a equipamento de segurança e os equipamentos também do skate, as próprias peças do skate, joelheira, capacete de qualidade", ponderou.

"É muito difícil você ter acesso a essas coisas. E, além do mais, tem várias outras questões que acabam influenciando no desenvolvimento de uma comunidade skate, como saúde, educação, o lazer e o esporte. Ele não se desenvolve se a pessoa não tiver uma boa condição em casa, uma boa estrutura familiar, se não tiver bons amigos que vão encaminhar a pessoa para um caminho correto", analisou o medalhista olímpico.

Visão internacional e espírito de equipe

Representante da Espanha nas Olimpíadas de Tóquio e Paris, Danny León brincou com a diferença térmica de 30 graus entre o inverno de Madri e o calor de Salvador, além do fuso horário, mas ressaltou a proximidade cultural construída pela comunidade do skate.

"São 30 graus de diferença que tem agora Madri com Salvador. Está com muito frio lá agora e também tem um pouco do jet lag agora mesmo para andar aqui. Mas a cultura, eu penso que é a mesma: equipe, comunidade no skate", afirmou o espanhol.

"Eu falo sempre que isso é equipe. É um esporte individual, mas você precisa andar com outras personas, com amigos. Penso que aqui a pista é grande, tem duas pistas de skate, há muitas crianças perto daqui que podem aprender. É a mesma coisa quando fizemos a foto: eu só fiz a manobra, mas tenho uma equipe por trás fazendo a foto, o vídeo, preparando tudo, a rampa. Skate é tudo isso também. É uma equipe muito grande fazendo isso possível e dando inspiração às novas crianças no skate. Eu penso que isso é skate", completou León.

Danny León - Foto: Brenda Roberta | AG. A TARDE

O espanhol também elogiou o encontro entre ídolos mundiais e jovens talentos locais na capital baiana: "Os menores podem aprender. Obrigado ao STU Pro Tour por fazer esta competição para impulsionar esses meninos. Porque penso que, se tem os melhores skatistas aqui, como os presentes aqui, como o Pedro Barros, que eles conhecem, vai ser mais fácil para eles aprenderem e terem essa motivação especial".

Representatividade e superação no paraskate

Convidado da coletiva, o paraskatista Vini Sardi compartilhou sua trajetória de 15 anos no skate — seis deles como profissional — e destacou a importância de quebrar estigmas sobre pessoas com deficiência através do esporte de alto impacto.

"Eu não tinha contato com pessoas com deficiência até o esporte entrar na minha vida. E uma dessas pessoas que me influenciou muito a entrar no mundo do esporte, que me gerou representatividade, é o cara que está aqui na minha frente, que é o Italo Romano, que foi a primeira pessoa com deficiência que eu vi andando de skate, então me fez andar de skate também", relatou.

"Então eu acho que a maior importância disso tudo é gerar representatividade, é pegar aquela pessoa que às vezes está em casa, que tem uma deficiência, ela não se acha capaz, e vê a gente e fala: 'Pô, se esses caras, se essas meninas estão andando de skate, eles conseguem, a gente consegue também'. Não necessariamente só entrar no mundo do skate, mas praticar qualquer outro esporte. A gente está aqui também para gerar essa motivação para outras pessoas, com deficiência ou não", explicou Sardi.

Vini Sardi - Foto: Brenda Roberta | AG. A TARDE

Segundo o atleta, a exposição na pista exige vencer bloqueios internos e preconceitos externos. "O skate, como um esporte muito diferente do que a gente está acostumado a ver no mundo paralímpico, é um esporte de impacto, é um esporte sério. Uma pessoa com deficiência caindo de um corrimão, se jogando numa pista alta, caindo e levantando, porque as pessoas têm um estereótipo de que pessoa com deficiência é frágil. E a gente está aqui para mostrar o contrário".

"Tive que lidar com várias questões da minha mente. Tive que me expor pela primeira vez na sociedade da forma que eu sou, andando de joelho. E eu tinha muita dificuldade com isso. Então foi um processo de quebrar muitas barreiras psicológicas que eu tinha. E quando isso aconteceu, senti aquela liberdade que todo mundo fala do skate. Eu me apaixonei. Já ando de skate há 15 anos, sou skatista profissional há seis", concluiu.

Quem compete e como retirar ingressos

Ao todo, 32 skatistas disputam a etapa baiana. No feminino, o elenco conta com as medalhistas olímpicas Sakura Yosozumi (ouro em Tóquio) e Sky Brown (bronze em Tóquio e Paris), além das brasileiras Dora Varella, Yndiara Asp, Isadora Pacheco e Fernanda Tonissi, e nomes internacionais como Naia Laso (ESP), Nana Taboulet (FRA), Lola Tambling (GBR), Minna Stess (EUA), Fay Ebert (CAN) e Freya Fang Wang (CHN).

No masculino, além de Augusto Akio e Danny León, competem os brasileiros Pedro Barros (prata em Tóquio), Pedro Quintas, Luigi Cini, Gui Khury, Kalani Konig, Pedro Carvalho, Miguel Leal e Vitor Ikeda, ao lado de Alessandro Mazzara (ITA), Ivan Federico (ITA), Thomas Augusto (POR), Hampus Winberg (SUE), Viktor Solmunde (DIN), Tay Cunninghan (GBR), Tom Martin (FRA), Noe Montagard (FRA), Taylor Nye (EUA) e Luke Kahler (EUA).

A entrada no Skatepark do Subúrbio é gratuita, com retirada limitada a dois ingressos por CPF no site da Zig Tickets (links específicos para sábado, 28/11, e domingo, 29/11). A classificação etária é de 12 anos, e crianças de até 5 anos não precisam de bilhete, desde que acompanhadas por responsável. O evento incentiva a "entrada solidária" com a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível para projetos sociais locais.