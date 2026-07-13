Europeu investe R$ 146,4 milhões em atacante baiano que mira a Seleção

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O atacante baiano Marcos Leonardo está muito próximo de iniciar um novo capítulo na carreira. Após duas temporadas no futebol saudita, o brasileiro encaminhou sua transferência para o Ajax, da Holanda, restando apenas os últimos trâmites para a conclusão do negócio.

O clube holandês chegou a um entendimento com o Al-Hilal e deve desembolsar 25 milhões de euros (cerca de R$ 146,4 milhões) para contratar o jogador de 23 anos. O vínculo previsto entre as partes será válido por cinco temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

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Marcos Leonardo deixa a Arábia Saudita após números expressivos. Vestindo a camisa do Al-Hilal, o atacante disputou 82 partidas, balançou as redes 48 vezes e se consolidou como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Marcos Leonardo carrega uma trajetória marcante

Natural da cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, o centroavante é formado nas categorias de base do Santos, e também teve passagem pelo Benfica antes de seguir para o futebol saudita.

Um dos momentos de maior destaque no exterior aconteceu durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando o Al-Hilal eliminou o Manchester City nas oitavas de final e acabou sendo superado pelo Fluminense nas quartas.

Na última temporada, Marcos Leonardo dividiu o setor ofensivo da equipe com o francês Karim Benzema e agora se prepara para disputar a Eredivisie, em uma das maiores vitrines do futebol europeu.