Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

O CAPITÃO VOLTOU

Everton Ribeiro volta a ser titular pela primeira vez após câncer

O capitão do Bahia estava sendo usado com cautela desde que voltou aos campos após a cirurgia

Marina Branco

Por Marina Branco

23/11/2025 - 17:38 h
Everton Ribeiro pelo Bahia
Everton Ribeiro pelo Bahia -

Apesar do zero a zero que vem travando contra o Vasco, o Bahia teve uma excelente novidade na tarde deste domingo, 23 - pela primeira vez desde o diagnóstico de câncer na tireoide e a cirurgia realizada em 6 de outubro, Everton Ribeiro voltou ao time titular.

O camisa 10 e capitão do Bahia vinha sendo utilizado com cautela desde seu retorno aos gramados. Foram menos de 30 dias afastado após a operação, e apenas 65 minutos somados nas partidas contra RB Bragantino, Internacional e Fortaleza, sempre entrando no segundo tempo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A comissão técnica, em sintonia com o jogador, tinha um acordo claro, em que a titularidade só viria quando Everton se sentisse fisicamente pronto para suportar a intensidade inicial de um jogo de Série A.

Leia Também:

Bahia larga na frente do Vitória em duas decisões na base
Bahia perde titular para enfrentar o Vasco; confira os relacionados
Veja conta que o Bahia precisa fazer para carimbar acesso à Libertadores já neste domingo

Após a derrota para o Fortaleza, Everton Ribeiro explicou com sinceridade o motivo de ainda não voltar a iniciar uma partida: "São circunstâncias do jogo. Estou me sentindo melhor, mais preparado para ajudar a equipe", explicou.

"Eu não sabia se aguentaria os 45 minutos iniciais, que acabam sendo mais pegados porque o outro time também está inteiro", completou.

Rogério Ceni reforçou o processo que Everton vinha vivendo: "Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo. Ele foi titular o ano todo, mas passou por uma cirurgia, ficou muito tempo parado, não tem condições de jogar 45 minutos ainda".

Mesmo jogando menos, desde o primeiro jogo de volta, o capitão tricolor já se envolveu em jogadas de gol essenciais para o Bahia. Diante do Vasco, pela 35ª rodada, o Bahia contou muito com o capitão desde o primeiro minuto, vindo dele as melhores jogadas do time na partida.

Everton deixou o campo aos 24 minutos do segundo tempo, encerrando a partida com mais minutos do que em todos os outros jogos que disputou após o câncer somados.

Após perder para o Fortaleza e sair do G-6, o time encara uma sequência decisiva para tentar voltar à zona de classificação para a Libertadores, e Everton Ribeiro se une aos outros titulares na tentativa de levar o Bahia à Liberta mais uma vez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia Everton Ribeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Everton Ribeiro pelo Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Everton Ribeiro pelo Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Everton Ribeiro pelo Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Everton Ribeiro pelo Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x