Everton Ribeiro volta a ser titular pela primeira vez após câncer

Everton Ribeiro pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Apesar do zero a zero que vem travando contra o Vasco, o Bahia teve uma excelente novidade na tarde deste domingo, 23 - pela primeira vez desde o diagnóstico de câncer na tireoide e a cirurgia realizada em 6 de outubro, Everton Ribeiro voltou ao time titular.

O camisa 10 e capitão do Bahia vinha sendo utilizado com cautela desde seu retorno aos gramados. Foram menos de 30 dias afastado após a operação, e apenas 65 minutos somados nas partidas contra RB Bragantino, Internacional e Fortaleza, sempre entrando no segundo tempo.

A comissão técnica, em sintonia com o jogador, tinha um acordo claro, em que a titularidade só viria quando Everton se sentisse fisicamente pronto para suportar a intensidade inicial de um jogo de Série A.

Após a derrota para o Fortaleza, Everton Ribeiro explicou com sinceridade o motivo de ainda não voltar a iniciar uma partida: "São circunstâncias do jogo. Estou me sentindo melhor, mais preparado para ajudar a equipe", explicou.

"Eu não sabia se aguentaria os 45 minutos iniciais, que acabam sendo mais pegados porque o outro time também está inteiro", completou.

Rogério Ceni reforçou o processo que Everton vinha vivendo: "Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo. Ele foi titular o ano todo, mas passou por uma cirurgia, ficou muito tempo parado, não tem condições de jogar 45 minutos ainda".

Mesmo jogando menos, desde o primeiro jogo de volta, o capitão tricolor já se envolveu em jogadas de gol essenciais para o Bahia. Diante do Vasco, pela 35ª rodada, o Bahia contou muito com o capitão desde o primeiro minuto, vindo dele as melhores jogadas do time na partida.

Everton deixou o campo aos 24 minutos do segundo tempo, encerrando a partida com mais minutos do que em todos os outros jogos que disputou após o câncer somados.

Após perder para o Fortaleza e sair do G-6, o time encara uma sequência decisiva para tentar voltar à zona de classificação para a Libertadores, e Everton Ribeiro se une aos outros titulares na tentativa de levar o Bahia à Liberta mais uma vez.