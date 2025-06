Ex-amante de Payet faz revelação sobre relação com meia: "Lambia lixo"

Larissa Ferrari e Dimitri Payet - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Larissa Ferrari, ex-amante do meia francês Dimitri Payet, voltou a falar publicamente sobre a denúncia feita contra o jogador. A advogada detalhou episódios vividos durante os cinco meses de relacionamento com o atleta e reafirmou as acusações de agressões físicas, sexuais e psicológicas.

Larissa registrou um boletim de ocorrência no qual acusa o atleta de ter praticado diferentes formas de violência ao longo do relacionamento. Segundo ela, Payet exigia provas de amor por meio de comportamentos extremos e humilhantes.

"Eu gravava vídeos onde lambia o chão, lambia o lixo. Eu chorava, mas não pedia pra parar. Fizemos um casamento simbólico a pedido dele. Ele queria que eu provasse meu amor por ele, em atitudes. E ele me deu a ideia de me auto minar. Ele puxou meu cabelo, eu fui pro chão, ele usou força, nós tivemos relações sexuais", relatou Larissa em entrevista ao 'Domingo Espetacular', na TV Record.

Em declaração à Justiça, o jogador afirma que os vídeos foram enviados de forma espontânea pela advogada e que ela jamais sinalizou ter problemas psicológicos. Ainda de acordo com o francês, nunca houve agressão física ou prática forçada entre os dois, alegando que tudo teria ocorrido em comum acordo.

Payet acrescentou que Larissa teria insistido em manter o relacionamento após sua mudança para a França, mas ele recusou. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

Em meio às polêmicas extra-campo, o meia francês rescindiu contrato nesta segunda-feira com o Vasco. O jogador tinha contrato até o fim de julho, mas o acordo vinha sido buscado pelo clube carioca desde o mês passado.