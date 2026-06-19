ESPORTES
Ex-Bahia, Guto Ferreira perde liderança da Série B após derrota nos acréscimos
Vila Nova ostentava uma forte sequência invicta
O ex-técnico do Bahia, Guto Ferreira, sofreu um revés após quatro vitórias seguidas na temporadas. No comando do Vila Nova, o 'Gordiola', como é conhecido, perdeu a liderança da Série B após derrota para o Cuiabá na última semana.
Em jogo válido pela 13ª rodada da Série B, que segue acontecendo mesmo durante a realização da Copa do Mundo, o Vila Nova foi até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá e saiu derrotado por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Calebe Costa aos 47 minutos do segundo tempo.
Fim de jogo. Na próxima rodada, o Vila enfrenta o Náutico, sábado, às 19h, no OBA.— Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) June 14, 2026
Seguimos juntos, lutando pelo nosso objetivo.#CUIxVIL | 1x0 | @brasileiraob#RaçaFéUnião #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/sEHqUNd4le
A pesada derrota no último minuto custou caro ao time de Guto Ferreira. Com o resultado, o Vila Nova foi ultrapassado pelo São Bernardo e fica na segunda posição da Série B, com 25 pontos conquistados. O time paulista tem a mesma pontuação e fica na frente pelo saldo de gols (10 a 6).
Antes da derrota para o Cuiabá, o Vila Nova ostentava uma forte sequência invicta, com quatro vitórias consecutivas diante e Avaí, América Mineiro, Londrina e Botafogo de São Paulo. Ao todo, o time de Guto Ferreira venceu 7 dos 13 jogos que disputou na Série B até aqui.
"Ficamos muito aquém do que vínhamos jogando. Não conseguimos controlar a partida. Ainda assim, foi um jogo muito franco, muito aberto, mas não conseguimos controlar os contra-ataques. Em determinado momento, também deixamos de controlar a zona mais baixa do campo. Houve desgaste, mas não estou aqui para dar desculpas", disse Guto Ferreira em entrevista coletiva após a partida.
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Novo desafio em Série B equilibrada
Mas Guto Ferreira não tem muito tempo para lamentar e já foca na próxima rodada em jogo direto do Vila Nova na busca pelo acesso para a primeira divisão em uma Série B equilibrada. O adversário da vez é o Náutico, que soma 20 pontos. O jogo acontece no sábado, 20, às 19h.
"Vai ser outro jogo difícil. Dentro de casa, não penso que será fácil. E nós precisamos do nosso torcedor. Eu preferia ver quem nos apoiou contra o Botafogo-SP. Antes vínhamos de vitórias. Agora, viemos de uma derrota. O que eu quero ver é se realmente estamos juntos. É encher o OBA, nos ajudar e nos empurrar como fizeram contra o Botafogo-SP, para fazermos uma grande partida e buscarmos uma vitória. Não vai ser um jogo fácil, mas temos condição de vencer", projetou Guto Ferreira.
Reforços para Guto Ferreira
Mesmo na liderança da Série B, o Vila Nova busca reforços na atual janela de transferências visando o acesso para a primeira divisão. O clube goiano já contratou o zagueiro Breno Bora, o lateral-esquerdo Igor Cariús, o volante Higor Meritão e o atacante Caíque Jesus.