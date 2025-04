Ex-jogador comemora demissão de técnico com passagem pelo Bahia

Mano Menezes, ex-treinador do Bahia é demitido do Fluminense - Foto: Divulgação | Marcos Ribolli

O técnico Mano Menezes foi demitido do Fluminense neste sábado, 29, e tal movimento fez com que o ex-jogador de futebol Felipe Melo celebrasse em suas redes sociais. Vale lembrar que o comandante fez uma passagem negativa pelo Bahia em 2020.

Mano Menezes foi técnico do Bahia em 2020, com uma passagem majoritariamente negativa, com 21 jogos e somente 7 triunfos, com 33& de aproveitamento. Mesmo com média de 1,29 gol por jogo, a equipe sofria muito na parte defensiva, com média de 1,62 gols por jogo.

O Fluminense anunciou a demissão do técnico Mano Menezes horas após a derrota contra o Fortaleza na primeira rodada do Brasileirão 2025. Felipe Melo comemorou a decisão em suas redes sociais.

Felipe Melo comemora demissão de técnico ex-Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, o jogador postou um vídeo comentando sobre o movimento dizendo: “Acho que o Mano Menezes deveria ter saído até antes. Por causa do trabalho, se eu tivesse a caneta, eu teria agradecido depois do jogo do Palmeiras, ano passado no Brasileiro, e muito obrigado e tchau. Nos corredores se falava assim: será que vai passar do Campeonato Carioca? E demorou. Todo mundo achou que não ia passar no Carioca, passou, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e já temos o primeiro treinador demitido já na primeira rodada”.