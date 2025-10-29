Ex-número 1 do mundo se empolga com João Fonseca: "Gosto de tudo nele"

Ex-número 1 do mundo elogia João Fonseca após título em Basileia - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

O título conquistado por João Fonseca no ATP 500 de Basileia segue gerando grande repercussão no mundo do tênis. Desta vez, quem se rendeu ao talento do jovem brasileiro foi Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, que fez uma série de elogios ao atleta de 19 anos durante seu podcast, “Served”.

“Esse garoto é para valer. Eu gosto de tudo nele. Ele chegou com tanto hype, tão jovem. Eu senti um pouco isso na minha época, eu senti um pouco de resistência no vestiário quando eu estava na posição dele, mas eu era um idiota. Ele, não. Ele parece ser muito legal, os jogadores parecem gostar de estar perto dele”, disse Roddick.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente na sua primeira temporada completa como profissional, João Fonseca vem quebrando marcas expressivas e ganhando espaço entre os principais nomes da nova geração do circuito. O desempenho em Basileia garantiu ao brasileiro o título mais importante da carreira até agora e uma escalada provisória para a 24ª posição do ranking da ATP.

Mesmo assim, Roddick destacou que o jovem ainda enfrenta críticas, especialmente nos momentos de oscilação natural de um início de trajetória no alto nível.

“Todo mundo estava preparado para isso. Top 30 do mundo. Imagine surgir como ele surgiu e ter o reconhecimento que ele teve. Fazem coisas casuais, como ser o primeiro jovem em 25 anos a chegar na terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon em seguida. E as pessoas dizendo que ele não evoluiu como esperado, porque perdeu algumas vezes. Ele ganhou a Basileia, chegou ao top 30 e está mandando um recado para o próximo ano”, completou o ex-tenista.

Roddick também alertou para o fato de que Fonseca, assim como qualquer atleta em ascensão, deve passar por períodos de queda de rendimento, pedindo paciência e perspectiva diante das comparações com grandes nomes da história do esporte.

“Temos que lembrar que em algum momento ele vai ter uma baixa. Nós ficamos mal acostumados com caras como Rafa (Nadal) e Alcaraz, que saíram de 40 do mundo para número 1 como se tomassem um copo de café”, finalizou Roddick.

Em ótima fase, João Fonseca volta às quadras nesta quarta-feira, quando enfrenta Karen Khachanov pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O jovem brasileiro busca manter o embalo após o título em Basileia e consolidar sua posição entre os 25 melhores do mundo.