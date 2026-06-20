Ex-Real Madrid sofre infarto durante coletiva de imprensa no Chile

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Fernando Gago, treinador da Universidad de Chile, sofreu um infarto durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 18, após a vitória por 2 a 0 sobre o O'Higgins, pela liga nacional.

Gago foi encaminhado para um hospital de Santiago, onde passou por cuidados médicos.

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O ex-jogador com passagens por Real Madrid, Roma e Boca Juniors teve um infarto agudo do miocárdio. De acordo com o comunicado da Clínica Alemana, localizada na capital do país, Gago passou por uma angioplastia com implante de stent, medida que permitiu que seja "reestabelecido o fluxo sanguíneo normal".

Ainda segundo o hospital, o argentino de 40 anos está em bom estado e deve iniciar a reabilitação cardíaca a partir das próximas horas.

Carreira

Fernando Gago deixou os gramados em 2020, quando atuava pelo Vélez Sarsfield. Depois, na carreira de treinador, ele passou por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors e Necaxa antes de chegar na La U.

Comunicado

"A Clínica Alemana informa que o paciente Fernando Rubén Gago deu entrada na madrugada de sexta-feira, 19 de junho, apresentando um infarto agudo do miocárdio.

No momento da admissão, foi submetido a uma intervenção para tratar uma doença arterial coronariana causada pela obstrução de um segmento intermediário de uma artéria, fundamental para a adequada irrigação sanguínea do coração.

Foi realizada uma angioplastia com implante intracoronário de stent, procedimento que permitiu restabelecer o fluxo sanguíneo normal.

O paciente apresenta bom estado de ânimo e, nas próximas horas, vai iniciar a reabilitação cardíaca, que consiste na retomada gradual das atividades físicas".