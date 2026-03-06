Ex-técnico do Bahia, Renato Paiva relembra ameaças sofridas pela filha

Renato Paiva, ex-técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Primeiro treinador do Bahia na era SAF com o comando do Grupo City, Renato Paiva voltou a falar sobre sua passagem pelo Tricolor. O profissional português falou sobre seu pedido de demissão e revelou ter se arrependido de deixar o cargo.

Em entrevista ao ge, Paiva relembrou ameaças recebidas por sua filha nas redes sociais em meio aos maus resultados no Brasileirão de 2023, quando o Bahia brigou contra o rebaixamento. Além disso, ele afirmou que houve um incômodo da sua equipe de preparação física com os profissionais de Saúde e Performance do CFG.

"Houve entradas no Instagram da minha filha, a ameaçar a minha filha e ali uma ou outra questão em termos de dia a dia de trabalho, em que o City tem um grupo de Saúde e Performance, que é um bocadinho autônomo e que eu, com a minha visão do meu preparador físico e da forma de nós trabalharmos, numa realidade de jogos de três em três dias, houve ali um momento de muitas lesões em que nós achamos que havia uma interferência. O meu preparador físico não estava satisfeito com a interferência da performance nesse trabalho e houve ali vários incômodos e eu acabei por tomar a decisão de sair", detalhou.

De acordo com o técnico de 55 anos, apesar de muitas críticas ao seu trabalho nos tempos de Bahia, ocorreram erros claros na montagem do elenco para aquela temporada. Além disso, ele avaliou as expectativas de resultados daquele momento por parte da torcida como "irreais".

"Para mim, há ali alguns erros na constituição do elenco e bate com o que eu digo, ficaram sete. Há uma gestão de expectativas irreal da parte da torcida. O City comprou-nos e agora vamos ser campeões. Portanto houve este entusiasmo. Então, os resultados não foram bons, apesar de termos ganho o Baiano, que não se ganhava há três anos. Foi uma boa conquista nesse momento, igualamos a melhor campanha na Copa do Brasil, mesmo com estas condições, chegamos às quartas de final, fomos eliminados nos pênaltis pelo Grêmio e quando eu saio, havia uma pressão muito grande, alguma parte da mídia em Salvador, alguma parte da torcida. Eu sentia o estádio difícil e pesado para mim", afirmou.

Renato Paiva no Bahia

Renato Paiva comandou o Bahia em 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Foi campeão baiano e alcançou as quartas de final da Copa do Brasil com o Tricolor, mas também protagonizou a pior campanha da história do clube na Copa do Nordeste, com direito a uma goleada de 6 a 0 sofrida para o Sport.

No Campeonato Brasileiro, Paiva não conseguiu evitar a briga contra o rebaixamento e ostentava um baixo aproveitamento de apenas 33,33%, campanha que não teria sido suficiente para escapar da queda. Ele foi substituído por Rogério Ceni, atual comandante da equipe.

Depois de deixar o Tricolor, o treinador português ainda passou por Toluca-MEX, Botafogo e Fortaleza. Atualmente está sem clube.