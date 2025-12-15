Ex-técnico do Vitória destaca Rogério Ceni, do Bahia, como referência

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta segunda-feira, 15, o técnico Thiago Carpini, que comandou o Vitória por 14 meses até julho deste ano, destacou Rogério Ceni, do Bahia, como uma referência da sua carreira.

Ao projetar a temporada pelo Leão do Picí, Carpini lamentou o rebaixamento à Série B, descreveu o desafio como "uma grande oportunidade" e citou dois treinadores que tiveram seus primeiros anos de destaque vestindo a camisa do clube cearense.

"Encaro esse desafio como uma grande oportunidade na minha vida. Tenho como referência treinadores que aqui se fizeram treinadores, como o Rogério (Ceni) e o Vojvoda, a formação deles como profissionais de alto nível passou por aqui, que eu possa aproveitar essa oportunidade", disse o comandante do Fortaleza.

Thiago Carpini em apresentação no Fortaleza | Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

"Evidente que o torcedor não queria o rebaixamento, mas são circunstâncias do futebol e aconteceu. Temos que encarar com grandeza o que vem pela frente. Que a gente possa entregar aquilo que o torcedor e o Fortaleza merecem", disse Carpini.

Antes de chegar ao Bahia e colecionar recordes, Rogério Ceni fez história ao conquistar o título da Série B do Brasileirão de 2018 com o Fortaleza, o primeiro da história do clube, além da Copa do Nordeste do ano seguinte.

O treinador deixou o Leão do Picí em agosto de 2019 para tentar salvar o Cruzeiro do rebaixamento e, após ser demitido em passagem que durou pouco mais de um mês, voltou ao time cearense para comanda-lo em sua segunda passagem.

Em 154 jogos pelo Fortaleza, Ceni somou 82 vitórias, 32 empates e 40 derrotas, com 234 gols feitos e 142 sofridos.