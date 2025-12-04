RUBRO-NEGRO DE NOVO!
Centroavante Walter vai jogar o Campeonato Baiano em 2026
Atacante saiu do Aquidauana, clube da segunda divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense
Por Marina Branco
O Atlético de Alagoinhas terá um reforço de nome conhecido na Bahia para o ataque em 2026. O clube fechou a contratação do centroavante Walter, ex-Vitória, Goiás e Athletico-PR e anunciou o jogador nesta quinta-feira, 4.
Aos 36 anos, Walter disputou a última temporada pelo Aquidauana, na Segunda Divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Em nove partidas, marcou quatro gols e foi um dos destaques do time na campanha do vice-campeonato, que garantiu o acesso à elite estadual de 2026.
Depois de considerar a aposentadoria em 2023 e até atuar no futebol society, o atacante voltou ao condicionamento físico, voltando a atrair interesse de clubes profissionais e retomando o caminho da própria carreira, superando problemas inclusive físicos.
Walter chegou a pesar 134 kg durante sua trajetória, mas hoje está com aproximadamente 95 kg, quase 40 kg a menos. Assim, aceitou o projeto do Carcará, adicionando mais um clube à sua história.
Revelado pelo Internacional, Walter ganhou destaque nacional no Goiás, onde viveu seu melhor momento, e passou por Cruzeiro, Fluminense, Athletico-PR, Porto (Portugal), CSA, Santa Cruz, Paysandu e Vitória, onde virou um nome conhecido do torcedor baiano.
