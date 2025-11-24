Fábio Mota esclarece possibilidade do Vitória atuar na Fonte Nova

Fábio Mota conversou com a imprensa sobre nova Arena Barradão - Foto: João Grassi/Ag. A Tarde

O presidente do Vitória, Fábio Mota, deu novos detalhes sobre o projeto da Arena Barradão e esclareceu pontos que têm gerado preocupação entre os torcedores rubro-negros. O dirigente explicou, nesta segunda-feira (24), como o clube pretende conciliar as obras com o calendário de jogos.

Um dos questionamentos mais frequentes da torcida é sobre onde o Vitória mandará suas partidas durante a modernização do estádio. Segundo Mota, existe a possibilidade de o clube continuar atuando no Barradão mesmo durante as obras, em um modelo semelhante ao adotado pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu. Caso isso não seja possível, a diretoria já abriu diálogo com a administradora da Arena Fonte Nova.

“A ideia é ficar no Barradão até o último minuto. Se tiver que sair, a gente está conversando com a Arena Fonte Nova e estamos analisando o Pituaçu”, destacou Fábio Mota.

Impactos da arena

Fábio Mota também afirmou que a nova Arena Barradão deve valorizar ainda mais o projeto da SAF no Vitória, tornando o clube mais atrativo para investidores e aumentando o patrimônio a ser negociado.

“Acho que a Arena Barradão agrega valor à SAF. Você vai ter mais um ativo para o investimento do clube ser maior e valorizar ainda mais o patrimônio do clube”, disse o presidente.

Outro ponto abordado foi o impacto financeiro da nova arena. Mota destacou que o estádio modernizado permitirá novas fontes de receita sem interferir no projeto esportivo do Vitória.

“Se você tem uma estimativa de arrecadar 150 milhões no ano, certo? E se o orçamento do clube hoje está em torno de 300, você está botando quase mais de metade do orçamento dentro do clube. E o mais importante disso é a otimização da Arena Barradão. Nós não vamos deixar de ter partidas de futebol. As partidas de futebol continuam sendo a prioridade. Mas a gente tem espaço na agenda do ano que não tem partida de futebol. Por exemplo, data FIFA. Fica fechado, você pode montar festival, pode montar exposição. Nós temos geralmente quatro ou cinco datas FIFA pelo ano. Copa do Mundo. Para pra Copa do Mundo. Você pode continuar tendo show, pode continuar tendo exposição. Para pra Copa do Mundo feminina. Então é um mix novo de negócios que muda de patamar e aumenta bastante a receita do clube”, explicou.