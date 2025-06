“Faça um gol no Flamengo”, pede tio de Palmer antes de jogo decisivo

Cole Palmer, meia do Chelsea - Foto: Glyn Kirk | AFP

Flamengo e Chelsea encerraram nesta quinta-feira, 19, os preparativos para o confronto direto desta sexta-feira, 20, às 15h, que promete agitar o Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Destaque dos 'Blues' na temporada, o meia Cole Palmer será um dos nomes mais observados em campo — e revelou um pedido especial vindo do Brasil.

Em entrevista, o jogador contou que seu tio, que mora há mais de 10 anos no país, enviou uma mensagem pedindo um gol justamente contra o Rubro-Negro.

“Meu tio mora no Brasil. Ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, que é só disso que eles estão falando. E disse: ‘Por favor, faça um gol’”, contou Palmer.

Além da expectativa para o duelo, Palmer aproveitou para elogiar o time carioca e também falou sobre Estêvão, joia do Palmeiras. O jovem jogador, que disputa o torneio pelo 'Verdão', já tem contrato com o Chelsea e se apresentará ao clube inglês após a competição nos Estados Unidos.

“Sim, ele é um jogador muito bom e falei com ele algumas vezes. Ele não fala muito inglês, então acho que foi um pouco do Google Tradutor. Mas sim, tive algumas conversas com ele dizendo que estou ansioso para vê-lo e para jogar com ele. Espero que possa vir e nos ajudar”, afirmou o inglês.