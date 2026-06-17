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LUXO!

Família de Cristiano Ronaldo compra lote brasileiro de R$ 410 milhões

Mãe e irmã do astro português adquiriram terrenos em condomínio de luxo no Brasil

Lucas Vilas Boas
Por
Katia Aveiro e Cristiano Ronaldo
Katia Aveiro e Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução | Instagram

Enquanto disputa mais uma Copa do Mundo com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo vê sua família ampliar os investimentos no Brasil. Dessa vez, foram adquiridos três terrenos em um empreendimento em Xangri-lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Os lotes foram comprados por Katia Aveiro, irmã do atacante, e por Dolores Aveiro, mãe do jogador. Cada terreno possui entre 500 m² e 600 m² e integra o condomínio Bravia Marina, complexo residencial que está em construção às margens da RS-407, principal via de acesso ao município gaúcho.

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A previsão é de que o empreendimento seja entregue em 2028 em projeto que prevê uma estrutura voltada ao lazer e à navegação, com cerca de 70% da área conectada a canais de água. Os valores dos terrenos variam entre R$ 600 mil e R$ 1,5 milhão, enquanto o Valor Geral de Vendas (VGV) — o faturamento bruto potencial — estimado do condomínio é de R$ 410 milhões, distribuídos em 450 lotes.

Projeto de condomínio que teve terrenos comprados pela família de Cristiano Ronaldo
Projeto de condomínio que teve terrenos comprados pela família de Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução | Instagram

O espaço terá 3,5 mil metros quadrados de lâmina d’água e mais de 5 mil metros quadrados de faixa de areia natural, enquanto a infraestrutura do condomínio também incluirá píer flutuante, atracadouro, passarela à beira-rio, heliponto, quadras esportivas e áreas destinadas à prática de beach tennis.

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A ligação da família de Cristiano Ronaldo com o Rio Grande do Sul não é recente. Katia Aveiro mora em Gramado, na Serra Gaúcha, junto com o marido, o empresário gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior. Ela chegou a administrar um restaurante de culinária portuguesa na cidade, mas o empreendimento teve suas atividades encerradas.

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