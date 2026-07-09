FBF confirma tecnologia inédita para as semifinais da Série B do Baianão

Antes mesmo de a bola rolar para as semifinais da Série B do Campeonato Baiano, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou uma novidade importante para a fase decisiva da competição: a utilização do árbitro de vídeo (VAR) em todos os confrontos que definirão os dois clubes promovidos à elite estadual de 2027.

A tecnologia será empregada nas quatro partidas das semifinais, que começam no próximo fim de semana e valem o acesso à Série A do Baianão. A confirmação foi feita durante uma reunião virtual realizada pela FBF nesta terça-feira, 7, com presidentes e representantes de Barreiras, SSA, Feira e Fluminense de Feira, equipes classificadas para a reta final do torneio.

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Representaram a entidade a diretora de competições, Taíse Galvão, o diretor administrativo e financeiro, Marcelo Araújo, e o gerente de competições, Silvio Mendes Jr. Durante o encontro, os dirigentes detalharam o funcionamento da tecnologia, além da estrutura necessária para a instalação dos equipamentos e da operação do sistema de arbitragem de vídeo nos estádios que receberão os confrontos.



Além da implementação do VAR, a reunião também abordou questões técnicas e de segurança para os jogos decisivos. Os representantes dos quatro semifinalistas assumiram o compromisso de garantir uma boa recepção às delegações visitantes e reforçar, junto a atletas e torcedores, a importância do respeito aos adversários dentro e fora de campo.



Semifinais começam neste fim de semana

Dentro das quatro linhas, a disputa pelo acesso começa no sábado, 11. Às 16h, Barreiras e SSA fazem o primeiro duelo da semifinal no Estádio Geraldo Pereira.

No domingo, 12, será a vez de Feira e Fluminense de Feira medirem forças na SuperBet Arena, em partida marcada para as 15h.



Os confrontos de volta definirão os dois clubes que conquistarão o acesso à Série A do Campeonato Baiano de 2027, agora com o auxílio do VAR em todas as partidas da fase decisiva.