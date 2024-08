FBF divulga a tabela detalhada do Baianão feminino 2024

Dez equipes lutam pelo título estadual da categoria feminina - Foto: Divulgação / FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos do Campeonato Baiano feminino 2024. A competição terá início neste fim de semana.

Leia mais:



>> É PRATA!! Rebeca Andrade garante medalha e alcança feito inédito

>> Por unanimidade, baiana é eliminada na sua estreia no boxe

O Baianão feminino 2024 contará com dez equipes divididas em dois grupos com cinco times cada, que se enfrentam entre si, em jogos de ida e volta.



Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para as semifinais, que seguirão no mesmo sistema com partidas de ida e volta.



A grande final também será disputada em dois jogos e está programada para o dia 17 de novembro.

O grupo 1 conta com Vitória, Jacobina, Juazeirense, FSA e Lusaca. Já as equipes que compõem o grupo 2 são Bahia, Barcelona, Jequié, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.



Atual tetracampeão estadual, o Bahia só entrará em campo no dia 11 de agosto, contra o Atlético de Alagoinhas, pela segunda rodada, por estar envolvido na decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Confira a tabela detalhada da 1ª rodada do Campeonato Baiano feminino 2024:

03/08 (sábado) - 15h | Jacobina x Lusaca - Estádio José Rocha, em Jacobina

04/08 (domingo) - 10h | FSA x Vitória - Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana

14/08 (quarta-feira) - 15h | Jacuipense x Jequié - Estádio Galdino Leite (Vila Canária), em Salvador