FBF repudia postagem feita pelo time do Nacional-AM

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) repudiou, através de nota oficial, a postagem feita pelo Nacional-AM, adversário do Bahia de Feira, em jogo válido pela disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

O confronto estava programado para ocorrer no último final de semana, porém por conta do falecimento do atacante Deon, que defendia o Tremendão, a partida foi remarcada para esta segunda-feira, 14, na Arena Cajueiro.

Confira a nota oficial:

“A Federação Bahiana de Futebol repudia veementemente uma postagem feita pelo Nacional Futebol Clube, adversário do Bahia de Feira nas oitavas de final da Série D do Brasileirão, neste domingo (13), em uma rede social. Apenas quatro dias após o falecimento do atacante Deon, os atletas do clube amazonense demonstraram falta de empatia, tolerância e respeito com uma simulação desnecessária, que indignou todos os baianos.

O fato de o clube ter apagado a postagem em seguida não o isenta do ato de desrespeito à família do atleta, que sofre com a sua recente perda. Não há espaço para brincadeiras como essa no nosso futebol”.