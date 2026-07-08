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CRISE FINANCEIRA

FBI investiga AFA por suspeita de lavagem de dinheiro na Copa do Mundo

Investigação apura movimentações de centenas de milhões de dólares em bancos americanos

Jair Mendonça Jr
Por
Presidente da Associação Argentina de Futebol, Claudio Fabian Tapia, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa
Presidente da Associação Argentina de Futebol, Claudio Fabian Tapia, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa - Foto: Divulgação AFP

A Associação do Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, tornou-se alvo de uma investigação complexa conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). A apuração, que ganhou tração durante a Copa do Mundo de 2026, mira movimentações financeiras milionárias que teriam passado pelo sistema bancário norte-americano.

O quê órgãos norte-americanos estão investigando na AFA?

As autoridades dos EUA buscam esclarecer a natureza de transações que somam centenas de milhões de dólares. A investigação, que teve origem em 2024 e se intensificou em 2025, foca em possíveis crimes de lavagem de dinheiro e fraude bancária.

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O epicentro das suspeitas é a empresa TourProdEnter LLC, sediada na Flórida, que atuava como intermediária nos contratos comerciais da AFA com grandes marcas globais.

Relatórios preliminares apontam que uma parcela significativa desses recursos — estimada em dezenas de milhões de dólares — foi enviada a empresas e indivíduos sem uma justificativa comercial clara ou prestação de serviços comprovada.

Pontos-chave do caso

  • Gestão sob suspeita: o foco central recai sobre a administração de Claudio Tapia e Pablo Toviggino, figuras de proa na estrutura da AFA.
  • Intermediação financeira: transações teriam sido processadas por grandes instituições financeiras como Citibank, Bank of America e JPMorgan Chase, levantando alertas nos órgãos de controle de crimes financeiros (FinCEN).
  • Investigação judicial: os procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger lideram a frente que busca entender como contratos de marketing esportivo foram utilizados para a movimentação de capital.
  • Relação com o governo Milei: o Departamento de Justiça americano estuda convocar ex-integrantes do governo de Javier Milei, buscando rastrear possíveis negligências ou conexões entre a gestão da AFA e entes públicos.

Qual é o status atual?

É importante ressaltar que a investigação encontra-se em fase preliminar. Até o momento, não houve o oferecimento de denúncia formal nem a emissão de mandados de prisão contra dirigentes da entidade.

A AFA, por meio de seus representantes, ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o caso. Tomás Regalado, embaixador da AFA para a América do Norte, recomendou cautela, pontuando que procedimentos investigativos são comuns e não configuram, por si só, uma condenação ou prova de ilegalidade.

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