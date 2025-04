Feira de Santana sedia última etapa da Copa Kids XCO

Última etapa da Copa Kids XCO agita Feira de Santana - Foto: Divulgação / Copa Kids XCO

A cidade de Feira de Santana, a cerca de 111 km de Salvador, será o palco da última etapa da Copa Kids XCO. O evento será realizado neste domingo, 30, às 9h30, no Free Bike Park/ Ulan Galinski, no povoado do Jacu, no distrito da Matinha.

Serão 120 ciclistas que estarão na disputa de 16 categorias, sendo oito infantis, três de base, cinco de performance e mais uma master. O evento conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

A programação inicia no sábado, 29, com a pista liberada na Free Bike Park, que homenageia o ciclista baiano Ulan Galinski, que representou o país nas Olimpíadas de Paris em 2024 e que também foi campeão brasileiro da modalidade.

No domingo, 30, os treinos serão realizados até as 7h e a entrega das placas entre as 6h30 e as 9h30. As premiações acontecem logo após as provas.