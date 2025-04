Mais de 40 integrantes de torcidas organizadas são detidos no Nordeste

Foram expedidos 42 mandados de prisão contra torcedores organizados de Sport e Santa Cruz - Foto: Divulgação/ PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco deflagou, nesta quinta-feira, 27, a operação 'Contra Pista' e cumpriu 42 mandados de prisão, com 24 buscas e apreensões, além de outros sequestros de bens. A ação atingiu principalmente membros das organizadas Inferno Coral (Santa Cruz) e Torcida Jovem do Leão (Sport).

A ação teve início após o confronto ocorrido no clássico entre Sport e Santa Cruz, no estádio do Arruda, em fevereiro. Durante o episódio, 13 pessoas ficaram feridas, incluindo o presidente da Jovem, que foi empalado em público.

Além dos mandados, mais três de internações provisórias para menores envolvidos nas brigas foram cumpridos.

A operação foi comandada pelo Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e a Polícia Civil segue com as investigações.