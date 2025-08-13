Férias? Clube tradicional recontrata treinador 17 dias depois de demitir

Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil - Foto: Thiago Lima / Vasco da Gama

Uma situação incomum no futebol brasileiro foi confirmada nesta quarta-feira, 13, quando o CSA anunciou a contratação do técnico Higo Magalhães. A grande questão é que o treinador foi demitido pela equipe 17 dias antes, em 27 de julho.

O arrependimento da diretoria do CSA aconteceu depois de quatro jogos sem Higo Magalhães. O treinador nesse período foi Márcio Fernandes, anunciado no dia 28 de julho e demitido nesta segunda-feira, 12. O treinador venceu apenas uma partida e ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Vasco.

"O Centro Sportivo Alagoano comunica a saída do técnico Márcio Fernandes e do auxiliar técnico Márcio Junior, em comum acordo, motivada por questões pessoais, ao tempo em que agradece por toda a dedicação. O clube deseja boa sorte em seus próximos desafios", anunciou o CSA.

A demissão de Higo Magalhães aconteceu após uma sequência de três jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro e uma crescente dúvida quanto ao desempenho na reta final da competição nacional.

Apesar disso, Higo Magalhães vinha conseguindo um bom trabalho durante todo o ano de 2025, levanado a equipe para a semifinal da Copa do Nordeste e oitavas de final da Copa do Brasil com direito a eliminar o Grêmio.

Ao todo, sob o comando de Higo Magalhães em 2025, o CSA soma 39 jogos na temporada, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Agora de volta ao CSA, Higo Magalhães tem como desafio os últimos três jogos da primeira fase da Série C. O Azulão está no nono lugar, com 21 pontos e fora da zona de classificação para a segunda fase nos critérios de desempate.

"Eu saí um pouco triste porque acreditava muito no trabalho e, no momento, fiquei triste, pela construção total que foi feita pela gente. De repente, as coisas fugiram do controle e hoje vejo que o CSA tem totais condições de se classificar entre os oito. Depois, como eu já vinha falando, começa uma nova competição. Estou muito motivado, eu tenho um carinho muito grande pelo clube, passei um ano e três meses e isso tudo me fez ter um apego muito grande pelo CSA", falou Higo Magalhães ao ge.

A decisão do retorno de Higo Magalhães foi da presidente Miriam Monte, com apoio do elenco do clube. De acordo com o ge, a decisão não foi bem recebida pelo diretor de futebol, Luciano Lessa, que pode até mesmo entregar o seu cargo.