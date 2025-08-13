Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Férias? Clube tradicional recontrata treinador 17 dias depois de demitir

Caso incomum aconteceu nesta quarta-feira

Por Daniel Genonadio

13/08/2025 - 14:45 h
Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil
Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil -

Uma situação incomum no futebol brasileiro foi confirmada nesta quarta-feira, 13, quando o CSA anunciou a contratação do técnico Higo Magalhães. A grande questão é que o treinador foi demitido pela equipe 17 dias antes, em 27 de julho.

O arrependimento da diretoria do CSA aconteceu depois de quatro jogos sem Higo Magalhães. O treinador nesse período foi Márcio Fernandes, anunciado no dia 28 de julho e demitido nesta segunda-feira, 12. O treinador venceu apenas uma partida e ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Vasco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O Centro Sportivo Alagoano comunica a saída do técnico Márcio Fernandes e do auxiliar técnico Márcio Junior, em comum acordo, motivada por questões pessoais, ao tempo em que agradece por toda a dedicação. O clube deseja boa sorte em seus próximos desafios", anunciou o CSA.

A demissão de Higo Magalhães aconteceu após uma sequência de três jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro e uma crescente dúvida quanto ao desempenho na reta final da competição nacional.

Apesar disso, Higo Magalhães vinha conseguindo um bom trabalho durante todo o ano de 2025, levanado a equipe para a semifinal da Copa do Nordeste e oitavas de final da Copa do Brasil com direito a eliminar o Grêmio.

Leia Também:

Fábio Mota cita posições observadas pelo Vitória no mercado; confira
Jorge Iggor deixa TNT Sports e acerta com a Globo para narrar no GE TV
Em baixa no Bahia, Marcos Felipe entra na mira de clube europeu

Ao todo, sob o comando de Higo Magalhães em 2025, o CSA soma 39 jogos na temporada, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Agora de volta ao CSA, Higo Magalhães tem como desafio os últimos três jogos da primeira fase da Série C. O Azulão está no nono lugar, com 21 pontos e fora da zona de classificação para a segunda fase nos critérios de desempate.

"Eu saí um pouco triste porque acreditava muito no trabalho e, no momento, fiquei triste, pela construção total que foi feita pela gente. De repente, as coisas fugiram do controle e hoje vejo que o CSA tem totais condições de se classificar entre os oito. Depois, como eu já vinha falando, começa uma nova competição. Estou muito motivado, eu tenho um carinho muito grande pelo clube, passei um ano e três meses e isso tudo me fez ter um apego muito grande pelo CSA", falou Higo Magalhães ao ge.

A decisão do retorno de Higo Magalhães foi da presidente Miriam Monte, com apoio do elenco do clube. De acordo com o ge, a decisão não foi bem recebida pelo diretor de futebol, Luciano Lessa, que pode até mesmo entregar o seu cargo.

  • 27/07 - Demissão de Higo Magalhães
  • 28/07 - Anuncio de Márcio Fernandes
  • 12/08 - Demissao de Márcio Fernandes dia 12/08
  • 13/08 - Anunciou a volta de Higo Magalhães

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil csa Futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Jogo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x