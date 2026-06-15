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TORNEIO SUB-15

Fifa quer Israel x Palestina na abertura de novo torneio; entenda

Entidade planeja colocar as seleções sub-15 de Israel e Palestina frente a frente

Redação
Por Redação
Fifa planeja Israel x Palestina em novo torneio sub-15
Fifa planeja Israel x Palestina em novo torneio sub-15 - Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

A Fifa trabalha nos bastidores para promover um encontro simbólico entre as seleções sub-15 de Israel e Palestina na partida de abertura de uma nova competição internacional organizada pela entidade. O torneio, previsto para acontecer em setembro, nos Estados Unidos, deverá reunir federações de todo o mundo em sua primeira edição.

De acordo com informações publicadas pelo jornal The Athletic, a competição será aberta às 211 associações filiadas à Fifa. A lista de possíveis participantes inclui até mesmo a Rússia, que segue afastada das competições oficiais da entidade desde 2022, em razão da invasão da Ucrânia.

Apesar da intenção da Fifa de realizar o confronto inaugural entre israelenses e palestinos, nenhuma das duas federações confirmou participação no campeonato até o momento.

Em declaração ao veículo norte-americano, a Federação Israelense de Futebol demonstrou abertura para a proposta. Um porta-voz da entidade destacou o posicionamento do presidente da instituição, Moshe Zuares, sobre o uso do esporte como ferramenta de aproximação entre os povos.

"Nosso presidente da Federação, Moshe Zuares, manterá o que disse publicamente várias vezes no Congresso da FIFA e em outros fóruns: estamos mais do que nunca dispostos a usar o futebol como uma ferramenta para promover a normalização e a paz. Nossas mãos estão sempre estendidas em busca de um futuro melhor para todos. Esperamos encontrar um parceiro corajoso do outro lado."

Já a Federação Palestina de Futebol não comentou publicamente a possibilidade de participação ou a proposta apresentada pela entidade máxima do futebol mundial.

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Tentativa de aproximação ocorreu em congresso da Fifa

A ideia de colocar frente a frente Israel e Palestina em um evento esportivo acontece poucos meses após uma tentativa de aproximação promovida pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o congresso anual da entidade realizado no fim de abril.

Na ocasião, representantes das duas federações fizeram pronunciamentos sobre questões envolvendo o futebol na região. O presidente da Federação Palestina, Jibril Rajoub, voltou a manifestar críticas à presença de clubes israelenses em áreas reivindicadas pelos palestinos. Em seguida, o vice-presidente da Federação Israelense, Basim Sheikh Suliman, também se pronunciou.

Após os discursos, Infantino convidou ambos a retornarem ao palco em uma tentativa de promover um gesto público de cordialidade. O encontro, porém, não aconteceu. Rajoub recusou a aproximação e não cumprimentou o dirigente israelense.

Embora os microfones estivessem desligados naquele momento, foi possível ouvir o dirigente palestino afirmar, em tom elevado: “nós estamos sofrendo”.

Agora, a Fifa busca utilizar seu novo torneio sub-15 como uma oportunidade para incentivar o diálogo por meio do esporte, embora a realização do confronto entre Israel e Palestina ainda dependa da confirmação das duas federações.

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FIFA Gianni Infantino Israel Palestina

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