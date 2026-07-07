Filho de ex-craque do Bahia é anunciado por gigante da Série A

Uma das principais promessas do Jacuipense, o atacante Adriano Jr. foi oficialmente anunciado como reforço por empréstimo do Cruzeiro. O jovem é filho do ex-jogador folclórico Adriano Michael Jackson, que marcou época em Bahia e Palmeiras e que também defendeu o Leão do Sisal.

O atleta estreou no futebol profissional com apenas 17 anos nesta temporada, e já deixou sua marca em palcos competitivos do futebol brasileiro. Ele balançou as redes na derrota por 2 a 1 diante do Sport, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, e no revés por 3 a 1 contra o CSA, pela Série D do Brasileiro.

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Adriano Jr. se inspira no pai

O atacante foi o artilheiro da última edição do Campeonato Baiano Sub-17, com 17 gols marcados, e já afirmou a vontade de seguir os mesmos passos do pai. Em entrevista concedida ao portal A TARDE em dezembro de 2025, o jogador destacou o ex-atleta do Bahia como "inspiração", dentro ou fora de campo.

"Meu pai é minha inspiração, dentro e fora de casa, no campo, sempre aprendi com ele desde pequeno. Quero agradecer por ter chance no profissional, e quem sabe realizar todos os meus sonhos", disse Adriano Jr.

Grande trajetória no Bahia

Revelado pelo Bahia, Adriano Michael Jackson se destacou pela primeira vez na carreira atuando no América-RJ — clube onde o jogador ganhou o apelido que carrega até hoje.

Contratado pelo Fluminense em 2010, ele não chegou a entrar em campo sob o comando de Muricy Ramalho, e, no mesmo ano, retornou ao Esquadrão de Aço por empréstimo.

Seguir os passos do meu pai, acho que sim, já que desde pequeno eu sonho em ser jogador. Mas fazer a dancinha dele e tudo mais não vai dar, só ele que sabe Adriano Jr. - Filho de Adriano Michael Jackson

Adriano fez sucesso em sua segunda passagem pelo Bahia, e se destacou na campanha do acesso histórico à Série A do Brasileirão, em 2010, com 16 gols marcados em 28 jogos disputados.