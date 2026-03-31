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LEÃO DO SISAL

Filho de ex-craque do Bahia estreia como titular no profissional

Adriano Jr. recebe primeira chance entre os 11 iniciais em empate na Copa do Nordeste

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

31/03/2026 - 20:37 h

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Adriano Jr, atacante do Jacuipense
Adriano Jr, atacante do Jacuipense -

O empate por 0 a 0 entre Jacuipense e América-RN foi marcante para o atacante Adriano Jr, jovem de 17 anos que foi titular pela primeira vez no futebol profissional nesta segunda-feira, 31.

Filho do ex-jogador Adriano 'Michael Jackson', conhecido pelas passagens pelo Bahia e Palmeiras, o atacante marcou um gol contra o Sport na estreia da Copa do Nordeste, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1. O tento foi o seu primeiro no profissional.

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Diante do América-RN, o Jacuipense somou seu primeiro ponto na competição, mas precisará melhorar seu aproveitamento nas últimas rodadas para avançar de fase.

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Além dos jogos contra Ferroviário, Ceará e Imperatriz, o Leão do Sisal terá que torcer contra Fortaleza e Retrô, que são os dois primeiros colocados do Grupo D com seis pontos cada.

A equipe estreia na Série D do Brasileirão neste sábado, 4, às 17h, contra o ASA-AL, fora de casa, rumo ao acesso à Série C do Brasileiro. O Jacuipense ainda tem dois compromissos marcados contra o Palmeiras, pela quinta fase da Copa do Brasil.

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Adriano Júnior jacuipense

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