Filho de ex-craque do Bahia estreia como titular no profissional

Adriano Jr, atacante do Jacuipense - Foto: Divulgação | Jacuipense

O empate por 0 a 0 entre Jacuipense e América-RN foi marcante para o atacante Adriano Jr, jovem de 17 anos que foi titular pela primeira vez no futebol profissional nesta segunda-feira, 31.

Filho do ex-jogador Adriano 'Michael Jackson', conhecido pelas passagens pelo Bahia e Palmeiras, o atacante marcou um gol contra o Sport na estreia da Copa do Nordeste, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1. O tento foi o seu primeiro no profissional.

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Diante do América-RN, o Jacuipense somou seu primeiro ponto na competição, mas precisará melhorar seu aproveitamento nas últimas rodadas para avançar de fase.

Além dos jogos contra Ferroviário, Ceará e Imperatriz, o Leão do Sisal terá que torcer contra Fortaleza e Retrô, que são os dois primeiros colocados do Grupo D com seis pontos cada.

A equipe estreia na Série D do Brasileirão neste sábado, 4, às 17h, contra o ASA-AL, fora de casa, rumo ao acesso à Série C do Brasileiro. O Jacuipense ainda tem dois compromissos marcados contra o Palmeiras, pela quinta fase da Copa do Brasil.