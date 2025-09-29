Menu
HOME > ESPORTES
SPATEN NIGTH FIGHT

Filho de Popó toma nova atitude após dar soco em Wanderlei Silva

O filho do lutador baiano foi responsável pelo soco que derrubou Wanderlei

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/09/2025 - 10:37 h
Rafael desferiu um soco em Wanderlei, após confusão generalizada envolvendo as equipes dos lutadores
O filho do lutador de boxe Popó, identificado como Rafael Freitas, desativou suas contas no Instagram. A medida foi tomada após a grande repercussão de uma confusão que aconteceu depois da luta seu pai e o lutador de MMA Wanderlei Silva, no último sábado, 27.

Leia Também:

Popó passará por cirurgia após confusão em luta contra Wanderlei Silva
Wanderlei Silva acusa equipe de Popó de covardia após agressão
Filho de Popó pede desculpas a Wanderlei Silva

Na ocasião, Rafael desferiu um soco em Wanderlei Silva, após confusão generalizada envolvendo as equipes dos lutadores.

As imagens do incidente viralizaram nas redes sociais e, devido à intensa exposição, Rafael optou por sair do ar, desativando seus perfis pessoal e profissional.

Em nota, os organizadores do evento informaram que reprova o incidente e que continuará apoiando o esporte.

“Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais”.

x