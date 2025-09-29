SPATEN NIGTH FIGHT
Filho de Popó toma nova atitude após dar soco em Wanderlei Silva
O filho do lutador baiano foi responsável pelo soco que derrubou Wanderlei
Por Jair Mendonça Jr
O filho do lutador de boxe Popó, identificado como Rafael Freitas, desativou suas contas no Instagram. A medida foi tomada após a grande repercussão de uma confusão que aconteceu depois da luta seu pai e o lutador de MMA Wanderlei Silva, no último sábado, 27.
Na ocasião, Rafael desferiu um soco em Wanderlei Silva, após confusão generalizada envolvendo as equipes dos lutadores.
As imagens do incidente viralizaram nas redes sociais e, devido à intensa exposição, Rafael optou por sair do ar, desativando seus perfis pessoal e profissional.
Em nota, os organizadores do evento informaram que reprova o incidente e que continuará apoiando o esporte.
“Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais”.
