Popó passará por cirurgia após confusão em luta contra Wanderlei Silva

Dois dias após a confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night, em São Paulo, Acelino “Popó” Freitas atualizou sua situação clínica. O tetracampeão mundial de boxe revelou nesta segunda-feira, 29, por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, que está internado em um hospital de Salvador, onde passará por um procedimento cirúrgico. O tipo de cirurgia, no entanto, não foi informado.

“Estou em Salvador. No Hospital. Internado. Em observação. Amanhã farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória! Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro”, escreveu o baiano.

A luta entre Popó e Wanderlei Silva terminou com vitória do ex-pugilista, mas o resultado foi ofuscado por uma briga generalizada após o combate. Nas redes sociais, Popó rejeitou as acusações de que sua equipe teria planejado a confusão.

“Com relação aos áudios e vídeos que vocês têm assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos – eu e meu time – premeditar confusão após a luta. Eu tenho décadas de boxe, com os princípios da nobre arte entranhados com naturalidade na minha vida… e nunca me envolvi em nada disso, muito menos minha equipe e filhos! Estão querendo imputar, a nós, a conduta que é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário”, declarou.

Por fim, Popó agradeceu o apoio recebido e garantiu que vai se recuperar para voltar aos ringues contra adversários de alto nível.

“Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! E que logo logo eu possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento – e não ao contrário. Tudo passa! Estou convicto de que voltarei ainda mais forte! E lutando com gente de alto nível, que respeita o boxe, assim como eu”.