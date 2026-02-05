Menu
ESPORTES

Filho de Popó é denunciado por aliciar atletas para esquema de aposta

Igor Freitas e outros dois homens são alvos do MP

Por João Grassi

05/02/2026 - 20:41 h | Atualizada em 05/02/2026 - 20:57

Igor Freitas -

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o empresário Igor Freitas, filho do boxeador Acelino 'Popó' Freitas, por suposta tentativa de aliciar jogadores para manipular jogos das Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do ge.globo, o lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, está entre esses atletas.

Conforme a reportagem, o sócio de Igor, Rodrigo Rossi, e outro homem identificado como Raphael Ribeiro são alvos da Operação Derby. A ação foi deflagrada em setembro de 2025 e apurou inicialmente uma possível oferta de R$ 15 mil para pelo menos três jogadores do Londrina tomarem cartão amarelo em um jogo da Série C de 2025.

Igor teria feito contato com os jogadores pelas redes sociais Instagram e WhatsApp, se apresentando como filho de Popó e “empresário e representante com acesso direto às maiores empresas do mercado nacional”, “atuando em projetos estratégicos, ativações e negociações de patrocínios e parcerias”.

Em seguida, ele encaminhava os atletas para Rodrigo Rossi seguir com os planos. Rossi, inclusive, teria recebido uma negativa de Reinaldo após abordá-lo. "Irmão, obrigado. Não faço isso, já falei, irmão", afirmou o defensor.

Como a briga de Popó e Wanderlei na Justiça foi resolvida por publis
Popó e Werdum aparecem juntos após briga histórica; assista
Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe após confusão

Denúncia

Igor Freitas, Rodrigo Rossi e Raphael Ribeiro foram denunciados pelos crimes de associação criminosa e corrupção em âmbito desportivo, contemplados respectivamente na Lei 288 do Código Penal e na Lei Geral do Esporte (Lei 14.587/2023).

As penas podem variar de dois a seis anos de reclusão, além pagamento de multa. Ainda segundo o ge, as defesas dos denunciados não se posicionaram sobre o caso até o momento.

denúncia manipulação de apostas Popó

