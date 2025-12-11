Filhos de Éverton Ribeiro são convidados ao vestiário do Real Madrid

Família de Everton Ribeiro - Foto: Reprodução I Instagram

O filho mais velho de Éverton Ribeiro, "Guto", tinha o sonho de ver um jogo do Real Madrid no Bernabéu - mas realizou bem mais que isso. Junto ao irmão "Totói", o pequeno aproveitou a rodada da Champions League da última quarta-feira, 10, e conheceu ídolos.

Mesmo com a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Manchester City, os meninos viveram um dia inesquecível no Santiago Bernabéu, onde puderam conhecer todo o elenco merengue dentro do vestiário.

Acompanhados do jogador do Bahia, Everton Ribeiro, e da mãe, Marilia Nery, os pequenos vestiram o uniforme do Real Madrid e acompanharam a partida. Em seu Instagram, Marilia compartilhou uma foto da família no estádio e explicou que a ida ao Bernabéu tinha um motivo especial.

“A felicidade em realizar o sonho do nosso pequeno Gutinho. Momento muito especial e inesquecível para eles!", disse. O convite partiu do zagueiro Éder Militão, ídolo do Real Madrid, e de sua esposa Tainá Militão, amigos próximos da família Ribeiro.

Depois da partida, Marilia publicou um vídeo mostrando que os meninos tiveram autorização para circular pelo vestiário do Real Madrid. A mãe contou que entregou o celular aos filhos e os dois foram sem os pais.

"Entregamos o celular para eles e olha onde eles foram parar. E a gente pensando: será que eles estão se comportando lá dentro?", escreveu.

Os dois tiraram fotos e conversaram com diversos jogadores do elenco merengue, incluindo o ex-Flamengo Vini Júnior e os atletas Kylian Mbappé, Bellingham, Éder Militão, Lunin, Camavinga, Valverde, Brahim, Arda Guler, Tchouameni, Alaba e Alexander-Arnold.

Real x City

Embora o dia tenha sido mágico para Totói e Guto nos bastidores do Bernabéu, dentro de campo o clima foi bem diferente. Em mais um encontro com o City, O Real Madrid voltou a tropeçar na Champions League e perdeu de virada por 2 a 1, resultado que mantém a equipe apenas na 8ª posição da fase de liga.