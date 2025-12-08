ESPORTES
Dez e faixa! Bahia acerta renovação contratual de Everton Ribeiro
Meio-campista vai seguir no Tricolor para a próxima temporada
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia acertou a renovação de contrato do meia Everton Ribeiro, em novo vínculo que estende a permanência do jogador até o fim da temporada de 2026. A informação foi publicada pelo portal ge.globo.
Mesmo sem alcançar a meta prevista para a renovação automática — que exigia atuar por pelo menos 60 minutos em 60% das partidas —, o Bahia já havia decidido internamente que manteria o atleta para o próximo ciclo.
Após a derrota para o Fluminense no Maracanã, neste domingo, 7, o meia chegou a cobrar a renovação contratual e reafirmou a vontade de continuar defendendo o clube na temporada 2026.
“Que a gente possa continuar aqui essa história que está sendo escrita, com alguns capítulos bonitos e algumas intercorrências pelo caminho, mas espero que a gente possa continuar fazendo esse clube crescer cada vez mais”, disse
Everton Ribeiro, de 36 anos, chegou ao Tricolor em janeiro de 2024 e, desde então, soma 121 partidas, nove gols e 16 assistências. Pelo Bahia, o camisa 10 conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste de 2025, além de contribuir diretamente para as duas classificações seguidas à Copa Libertadores.
