PELA TAÇA

Final da Copa do Nordeste: onde assistir, escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste sábado, 6, às 17h30, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste

Marina Branco

Por Marina Branco

05/09/2025 - 8:08 h | Atualizada em 05/09/2025 - 12:10
Bahia e Confiança pela Copa do Nordeste
Bahia e Confiança pela Copa do Nordeste -

Quando fecha os olhos, o Bahia já consegue ver a taça da Copa do Nordeste em suas mãos. Após vencer o Confiança por 4 a 1 fora de casa, no Batistão, na última quarta-feira, 3, o Esquadrão só precisa sobreviver a mais uma partida para se consagrar pentacampeão do Nordeste. A bola rola em casa, na Arena Fonte Nova, neste sábado, 6, às 17h30, e promete trazer uma noite inesquecível para o Tricolor.

Não tem sido fácil. Equilibrando Brasileirão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Esquadrão precisou tomar decisões mais arriscadas e entrar com time misto na primeira partida, trazendo alguns Pivetes de Aço para ajudar o time a chegar à Fonte com mais conforto.

A estratégia que supostamente daria mais trabalho ao Bahia na volta não deu a menor dor de cabeça. Em campo, o time misto se deu tão bem que pode até ser repetido no jogo final, poupando alguns atletas para a volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense no dia 10.

Do outro lado do campo, o Confiança chega abalado por uma derrota segura dentro de casa e uma eliminação sofrida na Série C, tudo na mesma semana. Sonhando com o que seria o maior título de sua história, o Dragão entra na Fonte tentando o milagre que o faria vencer o Bahia por quatro gols de diferença ou, pelo menos, marcar três sem tomar nenhum e levar a decisão aos pênaltis.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pelo SBT, na televisão fechada pela ESPN e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Do lado do Bahia, as maiores ausências ficam por conta de Caio Alexandre, que sofreu uma lesão na coxa e saiu de campo chorando no confronto que levou o Bahia à final da Copa do Nordeste, e Erick Pulga, que voltando de um mês sem jogar por estiramento na coxa já saiu com dores de campo mais uma vez.

Já o Confiança chega sem seu goleiro titular, Felipe. Com contrato vencido no dia 30 de agosto, o defensor deixou o clube após escolher não renovar o vínculo com o Dragão. Assim, o Confiança usará um de seus goleiros reservas, Allan Rodrigo e Marcos Paulo.

Confiança: Allan; Weriton, Renilson, Valdo e Eduardo Moura; Luiz Otávio, Airton, Vitinho e Ronald Camarão; Neto e Thiago Santos. Técnico: Luizinho Vieira.

Bahia: Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho (Tiago) e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
  • Assistente 1: Luis Filipe Goncalves Correa (PB)
  • Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)
  • Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
  • Quinto árbitro: Elicarlos Franco de Oliveira (BA)
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

