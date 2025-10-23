Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Flamengo bate o Racing e abre vantagem na semifinal da Libertadores

Rubro-negro carioca enfrentou o Racing no Maracanã nesta quarta-feira

AFP

Por AFP

23/10/2025 - 6:59 h
Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing
Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing -

Com gol do colombiano Jorge Carrascal nos minutos finais, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), no Maracanã, e abriu vantagem no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Carrascal, novidade no time titular, marcou aos 43 minutos do segundo tempo aproveitando rebote do goleiro Facundo Cambeses em finalização de Bruno Henrique e uma falha da defesa argentina.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento do gol, Cambeses vinha salvando o Racing, que na quarta-feira que vem buscará uma virada em casa, no estádio El Cilindro, para ir à final da Libertadores.

"Estou muito feliz com o esforço de toda a equipe, na defesa e no ataque; sempre buscamos a vitória", comemorou Carrascal após a partida.

O vencedor deste confronto jogará pelo título no dia 29 de novembro com quem passar da outra semifinal, entre Palmeiras e LDU, que fazem o jogo de ida na quinta-feira, em Quito.

Leia Também:

Malhadinho encara russo com mais de 50 lutas em busca do cinturão
Recuperado de cirurgia, Everton Ribeiro pode reforçar o Bahia contra o Bragantino
Bahia impõe força em casa, bate o Inter e cola no G-4 do Brasileirão

- Dificuldade para criar -

O Flamengo teve problemas com a postura do Racing, que se fechou e neutralizou Jorginho no meio-campo, dificultando a construção de jogo rubro-negra.

Mesmo dominando a posse de bola e quase abrindo o placar em um chute de De Arrascaeta na trave aos 21 minutos, o time carioca correu alguns riscos.

O Racing teve chances de marcar em cobranças de escanteio: uma cabeçada para fora de Adrián 'Maravilla' Martínez aos nove minutos e uma finalização de primeira de Santiago Solari aos 34 que obrigou Rossi a fazer grande defesa.

No entanto, o Flamengo começou a encontrar espaços graças a profundidade de Carrascal e seus cruzamentos.

No final do primeiro tempo, Pedro marcou, mas o goleiro Cambeses mostrou segurança.

- Alívio no fim -

De Arrascaeta voltou a criar perigo em um chute da entrada da área aos 14 do segundo tempo, e Cambeses, mas uma vez, teve bom reflexo para defender.

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, apostou na velocidade de Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samiel Lino saindo do banco.

Aos 31 minutos, Lino bateu firme dentro da área, mas novamente Cambeses salvou os argentinos com uma defesa monumental.

O primeiro grito de gol saiu pouco depois, em cabeçada de Lino aproveitando bola levantada na área por Erick Pulgar, mas o lance foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.

Nos minutos finais, a insistência do Flamengo foi recompensada em jogada que começou e terminou com Alcaraz.

O colombiano colocou Bruno Henrique cara a cara com Cambeses, que fez mais um de seus milagres. No rebote, o artilheiro da noite chutou e a bola ainda desviou em Marcos Rojo antes de entrar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

flamengo libertadores Racing

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x