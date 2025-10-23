Flamengo bate o Racing e abre vantagem na semifinal da Libertadores

Colombiano Jorge Carrascal celebrando o gol do Flamengo contra o Racing - Foto: Mauro Pimentel | AFP

Com gol do colombiano Jorge Carrascal nos minutos finais, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), no Maracanã, e abriu vantagem no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Carrascal, novidade no time titular, marcou aos 43 minutos do segundo tempo aproveitando rebote do goleiro Facundo Cambeses em finalização de Bruno Henrique e uma falha da defesa argentina.

Até o momento do gol, Cambeses vinha salvando o Racing, que na quarta-feira que vem buscará uma virada em casa, no estádio El Cilindro, para ir à final da Libertadores.

"Estou muito feliz com o esforço de toda a equipe, na defesa e no ataque; sempre buscamos a vitória", comemorou Carrascal após a partida.

O vencedor deste confronto jogará pelo título no dia 29 de novembro com quem passar da outra semifinal, entre Palmeiras e LDU, que fazem o jogo de ida na quinta-feira, em Quito.

- Dificuldade para criar -

O Flamengo teve problemas com a postura do Racing, que se fechou e neutralizou Jorginho no meio-campo, dificultando a construção de jogo rubro-negra.

Mesmo dominando a posse de bola e quase abrindo o placar em um chute de De Arrascaeta na trave aos 21 minutos, o time carioca correu alguns riscos.

O Racing teve chances de marcar em cobranças de escanteio: uma cabeçada para fora de Adrián 'Maravilla' Martínez aos nove minutos e uma finalização de primeira de Santiago Solari aos 34 que obrigou Rossi a fazer grande defesa.

No entanto, o Flamengo começou a encontrar espaços graças a profundidade de Carrascal e seus cruzamentos.

No final do primeiro tempo, Pedro marcou, mas o goleiro Cambeses mostrou segurança.

- Alívio no fim -

De Arrascaeta voltou a criar perigo em um chute da entrada da área aos 14 do segundo tempo, e Cambeses, mas uma vez, teve bom reflexo para defender.

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, apostou na velocidade de Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samiel Lino saindo do banco.

Aos 31 minutos, Lino bateu firme dentro da área, mas novamente Cambeses salvou os argentinos com uma defesa monumental.

O primeiro grito de gol saiu pouco depois, em cabeçada de Lino aproveitando bola levantada na área por Erick Pulgar, mas o lance foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.

Nos minutos finais, a insistência do Flamengo foi recompensada em jogada que começou e terminou com Alcaraz.

O colombiano colocou Bruno Henrique cara a cara com Cambeses, que fez mais um de seus milagres. No rebote, o artilheiro da noite chutou e a bola ainda desviou em Marcos Rojo antes de entrar.