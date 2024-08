Flamengo busca reforço para substituir Viña na lateral-esquerda

Flamengo busca contratação de Enzo Diaz, do River Plate - Foto: Reprodução

O Flamengo segue ativo no mercado de transferências, embora ainda não tenha anunciado nenhum reforço nesta janela. Um dos principais nomes na mira do clube carioca é o lateral-esquerdo argentino Enzo Díaz, atualmente no River Plate.

Com 28 anos, Enzo Díaz está de saída do River Plate e conta com a aprovação do técnico Marcelo Gallardo para sua transferência. O jogador também demonstra interesse em deixar a equipe, o que abre espaço para uma negociação com o Flamengo.

A urgência do Rubro-Negro por um substituto para Matías Viña, que sofreu uma lesão no joelho e precisará passar por cirurgia, torna a contratação de Díaz ainda mais relevante. Além do Flamengo, o São Paulo também está monitorando a situação do lateral.

Leia mais:

Bahia comunica novo empréstimo de Diego Rosa

Sem descanso? Jogadores do Bahia tem mais jogos do que 13 times da Série A

Após 15 anos, Vitória cede parte da Toca do Leão para quitar dívida com o governo



O Flamengo já entrou em contato com intermediários para manifestar seu interesse por Enzo Díaz. O River Plate, que não considera o jogador essencial para sua formação, estaria disposto a negociá-lo por cerca de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 21,8 milhões).



De acordo com a mídia argentina, o Flamengo teria recebido um sinal positivo de Enzo Díaz e agora está em processo de negociação dos termos contratuais com o River Plate para garantir a liberação do jogador. O clube carioca busca resolver essa situação rapidamente.

Formado pelo Agropecuario, Díaz se destacou no Talleres, onde atuou por quatro temporadas antes de se transferir para o River Plate em 2023. Com a equipe de Gallardo, ele participou de 70 partidas, anotou um gol e contribuiu com sete assistências, tornando-se uma boa oportunidade de negócio para o Flamengo.