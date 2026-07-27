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DECISÃO

Flu de Feira vence o SSA e fica a um empate do título da Série B

Touro do Sertão venceu o SSA FC por 2 a 1 no jogo de ida da final da segunda divisão do Baianão

Téo Mazzoni
Por
Fluminense de Feira largou na frente na decisão da Série B do Campeonato Baiano
Fluminense de Feira largou na frente na decisão da Série B do Campeonato Baiano - Foto: Rafael Falcão/Fluminense de Feira

O Fluminense de Feira saiu na frente na decisão da Série B do Campeonato Baiano e ficou muito próximo de conquistar o título da competição. Na tarde deste domingo, 26, o Touro do Sertão derrotou o SSA FC por 2 a 1, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, e abriu vantagem no confronto que define o campeão estadual.

A equipe feirense construiu o resultado com gols de Thiago Recife, logo nos primeiros minutos da partida, e Zé Galinha, que converteu cobrança de pênalti nos instantes finais do duelo. Pelo lado do SSA FC, Gustavo marcou o único gol da equipe na decisão.

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Empate garante o título estadual


Com a vitória no primeiro confronto, o Fluminense de Feira entra em campo na partida de volta precisando apenas de um empate para levantar a taça da Série B do Baianão e coroar a campanha com o título.

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O segundo e decisivo duelo será disputado no próximo domingo, 2, às 15h, novamente no estádio Joia da Princesa. Apesar de o confronto acontecer no mesmo palco da primeira partida, o mando de campo será do Fluminense de Feira.

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Campeonato Baiano Série B Fluminense de Feira SSA FC

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