Itália desiste de contratar Pirlo por ligação com uma casa de apostas

Após consultar Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Pep Guardiola, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) havia definido Andrea Pirlo como novo comandante da Itália na última sexta-feira, 24. A decisão, porém, foi revista, e neste domingo, 26, o ex-jogador revelou ter sido informado pela entidade de que não comandará a "Azzurra" no ciclo da Copa do Mundo de 2030.

A nota divulgada pelo treinador foi publicada como complemento a um pronunciamento feito anteriormente, no qual respondia às críticas envolvendo sua relação comercial com uma casa de apostas russa. A única alteração no texto foi a inclusão da informação de que sua candidatura ao cargo havia sido encerrada.

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Pirlo era o terceiro nome avaliado pela FIGC para comandar a seleção italiana.





Pirlo lamenta decisão e rebate críticas



No comunicado, o treinador afirmou que optou por permanecer em silêncio enquanto o processo de escolha do novo comandante da seleção italiana estava em andamento, mas decidiu se manifestar após ser informado oficialmente de que não assumiria o cargo.



"Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos.



Nos últimos dias, acompanhei com grande tristeza o debate que surgiu em torno do meu nome e da possibilidade de assumir o comando da seleção italiana.



Ao longo da minha carreira, primeiro como jogador e agora como treinador, sempre exerci minha profissão em total respeito às leis dos países onde trabalhei e aos contratos que assinei. A parceria profissional que foi alvo das recentes polêmicas surgiu no contexto da minha trajetória de trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva.



Atribuir a essa colaboração um significado político significa atribuir a mim convicções que jamais expressei e que não me representam.



Quero agradecer a Paolo Maldini e Leonardo pela estima e pela confiança que demonstraram em mim. Conheço a competência, a seriedade e o amor que ambos sempre dedicaram ao futebol italiano.



Lamento que uma decisão de caráter esportivo tenha sido rapidamente transformada em um debate público que acabou atribuindo à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem.

Meu amor pela Itália não depende de um cargo. Ele faz parte da minha história, da minha identidade e continuará a me acompanhar, para sempre".





Ligação com casa de apostas pesou na decisão



A negociação entre Pirlo e a Federação Italiana estava bem encaminhada, mas passou a enfrentar forte resistência após ganhar repercussão sua parceria comercial com uma casa de apostas da Rússia, da qual o ex-jogador atua como garoto-propaganda.



A relação provocou críticas de parte da classe política italiana, que considerou inadequado que o futuro treinador da seleção nacional estivesse associado a uma empresa russa. A repercussão ganhou ainda mais força em razão do posicionamentoda Itália contra o governo de Vladimir Putin desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.





Atualmente, Pirlo comanda o United FC, dos Emirados Árabes Unidos. O clube pertence ao empresário russo Sergey Lomakin, que também mantém ligação com a mesma empresa de apostas. Diante da repercussão, o presidente da Federação Italiana, Giovanni Malagò, decidiu reavaliar a contratação, encerrando as negociações com o treinador.