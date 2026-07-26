F1: Gabriel Bortoleto bate na trave e termina em 11º no GP da Hungria

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) bateu na trave e terminou em 11º lugar no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, disputado neste domingo, 26, no circuito de Hungaroring. Mesmo ficando a uma posição da zona de pontuação, o paulista mostrou ritmo sólido e cruzou a linha de chegada à frente de nomes experientes do grid, como Fernando Alonso e Lance Stroll.



A 11ª etapa da temporada de 2026 consagrou a vitória do britânico Lando Norris (McLaren), seguido por Max Verstappen (Red Bull) e o jovem líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

Bortoleto flerta com os pontos no circuito de Hungaroring

Saindo no meio do pelotão, Gabriel Bortoleto fez uma corrida consistente e soube se esquivar das confusões que marcaram as primeiras voltas em Budapeste.

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O brasileiro manteve um ritmo constante com o carro da Audi, travando disputas diretas no segundo pelotão e aproveitando as oscilações de desempenho dos adversários ao longo dos pit stops.

Apesar de não somar pontos no campeonato — restritos aos dez primeiros colocados —, o resultado consolida uma evolução importante para a Audi e para o piloto brasileiro, que encerrou a prova como o melhor entre os latino-americanos da pista, superando o argentino Franco Colapinto (Alpine), que foi o 15º.

Corrida caótica na frente tem vitória de Norris e abandono de Piastri

A disputa pela vitória no topo da tabela foi intensa. Lando Norris, que largou na pole position, perdeu a liderança na primeira volta para seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. No entanto, o britânico recuperou a ponta no meio da prova após uma rodada de paradas nos boxes.

O fim de semana da McLaren, que parecia caminhar para uma dobradinha, ruiu a 14 voltas do fim: Piastri sofreu uma quebra no câmbio e foi forçado a abandonar, abrindo caminho para o pódio de Verstappen (2º) e Antonelli (3º).

Punição para Hamilton e reação no meio do grid

A movimentação de estratégias sob o Safety Car Virtual (VSC), provocado pelo abandono de Piastri, alterou os rumos da prova. Lewis Hamilton (Ferrari) tentou atacar Antonelli pelo pódio, mas recebeu uma punição de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane e caiu para a quinta posição, atrás de Charles Leclerc.

Na parte intermediária do grid, logo atrás de Bortoleto (11º), a Aston Martin deu discretos sinais de reação com Lance Stroll em 13º e Fernando Alonso em 14º.