HOME > ESPORTES
TRIBUTO

F1 2026: novo capacete de Bortoleto homenageia Ayrton Senna

Brasileiro homenageia o ídolo nacional em sua segunda temporada na elite

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/01/2026 - 14:17 h | Atualizada em 19/01/2026 - 14:35
Carro de Gabriel Bortoleto na Sauber
Carro de Gabriel Bortoleto na Sauber -

O piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, revelou que usará um capacete com design inspirado no ídolo nacional e lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna. O corredor está na elite do automobilismo mundial pelo segundo ano consecutivo e representará a Audi, que recentemente oficializou a compra da Sauber.

Pelas redes sociais, o corredor publicou um vídeo onde mostrou o design de seu capacete para a temporada de 2026.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gabriel Bortoleto (@gabrielbortoleto_)

Detalhes do capacete

O capacete contém detalhes com faixas horizontais em verde, amarelo, azul e branco, o mesmo esquema de cores do ano passado, já na parte traseira do capacete tem a assinatura do piloto, além da palavra “Family” (Familia, em português).

Carro da Audi para 2026

O evento que irá revelar qual carro a Audi vai utilizar na temporada de 2026 acontece na próxima terça-feira, 20, em Berlim, na Alemanha. A Scuderia irá manter Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como seus pilotos.

Quem é Gabriel Bortoleto?

Bortoleto nasceu em São Paulo no dia 14 de outubro de 2004. Depois do destaque no kart no Brasil, sendo campeão do Open do Brasileiro na classe mirim, mudou para a Europa ainda aos 12 anos.

Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto | Foto: Reprodução | Instagram

O jovem estreou nas disputas com carros de fórmula em 2020. Três anos depois, em 2023, ele tornou-se campeão da Fórmula 3.

Audi Sport automobilismo ayrton senna fórmula 1 Gabriel Bortoleto

x