Mbappé defende Vini Jr. após protesto: “Não dá para escolher culpados"

A torcida do Real Madrid protestou nas arquibancadas durante o último duelo do time, contra o Levante, pela vigésima rodada de La Liga, no último sábado, 17. O atacante francês, e companheiro de Vinicius Júnior, Mbappé veio a público prestar solidariedade ao companheiro de time, após vaias sofridas pelo protesto dos torcedores durante a partida.

Em entrevista coletiva realizada pré-jogo da Liga dos Campeões da Europa, contra o Mônaco, nesta terça-feira, 20. O jogador francês afirmou da importância do clube merengue em proteger melhor Vinicius Júnior.

"Vini, como você, como todos, é um ser humano. É um jogador extraordinário. É um cara incrível, tenho a sorte de conhecê-lo e tenho muito carinho por ele. Temos que protegê-lo melhor. Para que ele não fique sozinho contra as pessoas. Ele não está sozinho no Madrid. Todos estamos com ele. Se estiver no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo", disse Mbappé.

Segundo Mbappé, a responsabilidade da crise que o clube merengue atravessa deve ser repartida por todo o elenco, não direcionada somente a um jogador. O atacante relembrou que os momentos de protesto fazem parte e constroem a história do Real Madrid, mas defendeu uma postura mais coletiva diante dos protestos.

"Claro, não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. É a única coisa que devo dizer à torcida. Que vaiem todo o elenco. Temos que aceitar isso, é o nosso trabalho. Nós sabemos disso. Mas não dá para escolher alguns e dizer que a culpa é deles. A culpa é de todos. No Madrid existem momentos assim e é preciso mudar isso", continuou Mbappé na coletiva.

Crise do Real Madrid

O Real Madrid encara um período de crise e cobranças após uma temporada sem títulos, com os bastidores tumultuados após a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira. O time foi três vezes vice para o Barcelona, e foi eliminado pelo Arsenal nas quartas de final da Champions League passada.

Com Xabi Alonso no comando técnico da equipe, o Real Madrid foi goleado por 4 a 0 pelo PSG na semifinal da Copa do Mundo de clubes da FIFA, foi derrotado por 5 a 2 no derby de Madrid, contra a equipe do Atlético, e foi vice-campeão da Supercopa da Espanha 2026.

Na tabela do campeonato espanhol, o time está atrás do seu maior rival e segue lutando até a última rodada pelo título espanhol

O somar destes acontecimentos somou em uma troca no comando técnico, onde Arbeloa, ex-jogador do clube merengue, assumiu o cargo após passagem vitoriosa pelas divisões de base do time.

Com Arbeloa, o time foi eliminado pelo Albacete, time que ocupa a parte de baixo da tabela da segunda divisão espanhola, resultado que gerou o sentimento de protesto dos torcedores da equipe da capital da Espanha.

Atual momento do Real Madrid

Na La Liga, o Real Madrid segue na vice-liderança com 48 pontos, somente um ponto atrás do Barcelona. O time volta a campo pela competição no próximo sábado, 24, contra a equipe do Villareal, às 17h. Na terça-feira, 20, o Real Madrid entra em campo pela Champions League, onde enfrenta a equipe do Mônaco, no Santiago Bernabéu.