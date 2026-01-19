Menu
HOME > ESPORTES
RESUMO DA RODADA

Baianão 2026: confira os resultados da terceira rodada

Rodada foi marcada por empates, desencantos e mudanças no G-4

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/01/2026 - 11:38 h
Bahia em campo pelo Campeonato Baiano
Bahia em campo pelo Campeonato Baiano -

A terceira rodada do Campeonato Baiano foi encerrada com três empates, resultado que movimentou a parte intermediária da tabela e provocou mudanças entre o quarto e o sexto colocados. O Vitória marcou seu primeiro gol na competição, mas segue sem vencer. Já o Bahia manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos nove pontos e permanece isolado na liderança do estadual.

Bahia x Galícia

O duelo, que voltou a acontecer após nove anos no Baianão, foi disputado neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova. Com gols de Erick, Iago e Kauê, o Bahia venceu o Galícia por 3 a 0 e se isolou ainda mais na ponta da tabela.

Com o resultado, o Esquadrão chegou aos nove pontos em três partidas. O Bahia volta a campo nesta terça-feira, 20, quando recebe o Barcelona de Ilhéus, novamente na Fonte Nova, às 19h15.

O Galícia volta a campo somente no sábado, 24, onde visita o time da Jacuipense, em Pituaçu, às 16h.

Barcelona de Ilhéus x Jacuipense

O confronto terminou empatado sem gols na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, também no sábado, 17. Com o resultado, o Barcelona de Ilhéus se manteve na vice-liderança do campeonato, com sete pontos, atrás apenas do Bahia. O Jacuipense ocupa a sétima colocação, com dois pontos somados.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Bahia na Arena Fonte Nova, na terça-feira, 20. Já o Jacuipense volta a jogar apenas no sábado, quando enfrenta o Galícia, em Pituaçu, às 16h.

Porto x Vitória

A partida disputada no domingo, 18, em Porto Seguro, terminou empatada em 1 a 1 e foi marcada por polêmicas de arbitragem.

O empate ampliou o jejum do Vitória, que ainda não venceu na competição e ocupa a sexta posição, com três pontos. Já o Porto segue na terceira colocação, com cinco pontos, apenas dois a menos que o Barcelona de Ilhéus.

O próximo compromisso do Vitória no Baianão é na quarta-feira, 21, contra a equipe da Juazeirense. A equipe do Porto visita o Bahia de Feira, em Feira de Santana, na quinta-feira, 22.

Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira

O duelo terminou sem gols na noite deste domingo, 19, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Com o resultado, o Atlético chegou ao segundo ponto no campeonato e permaneceu na oitava colocação. O Bahia de Feira também somou seu segundo ponto e subiu para a oitava posição.

Na próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo na quinta-feira, 22. O Atlético visita o Jequié, às 21h30, no Waldomirão, enquanto o Bahia de Feira recebe o Porto, na Arena Cajueiro.

Juazeirense x Jequié

Em Juazeiro, a Juazeirense venceu o Jequié por 1 a 0, resultado que colocou a equipe na quarta posição do Campeonato Baiano. O Jequié, por sua vez, segue na lanterna da competição, com apenas um ponto conquistado.

Na próxima rodada, a Juazeirense visita o Vitória no Barradão, nesta quarta-feira, 21, às 19h15. Já o Jequié recebe o Atlético de Alagoinhas na quinta-feira, 22, às 21h30, no Waldomirão.

