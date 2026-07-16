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Focado na Copa? Veja as principais transferências que aconteceram no futebol
Mercado da bola foi ativo durante o torneio mundial
A Copa do Mundo está chegando ao seu fim, e com isso os clubes vão retornar à ativa durante o mês de agosto; porém, se as ligas ficaram paradas, os departamentos de contratação foram ativos durante o Mundial.
Ao redor do mundo, vários clubes se reforçaram para o início da temporada 2026/2027.
Confira as principais transferências durante a Copa do Mundo
Bernardo Silva no Real Madrid
Após uma longa novela para a decisão do destino do meio-campista português Bernardo Silva, que estava sem time depois de deixar o Manchester City em maio de 2026, o Real Madrid fechou a contratação do atleta.
A transferência aconteceu sem custos para o clube espanhol, que assinou com o português até 2028.
Antoine Griezmann no Orlando City
O atleta, que por muito tempo foi o rosto da seleção francesa e do Atlético de Madrid, deixará o continente europeu e levará seus talentos para os Estados Unidos ao assinar com o Orlando City.
O clube estadunidense não precisou desembolsar nenhum valor para tirar o francês do Atlético de Madrid; porém, seu salário, de acordo com o Jornal A Bola, de Portugal, será o segundo maior da liga, ficando atrás somente de Messi.
Robert Lewandowski chega ao Chicago Fire
Além de Griezmann, outro astro do futebol mundial desembarcou na MLS: o atacante polonês Robert Lewandowski.
O atleta assinou com o Chicago Fire, que, assim como o Orlando City, não precisou desembolsar nada para ter o atacante, já que seu contrato com o Barcelona havia se encerrado.
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João Gomes partindo para o Aston Villa
O volante brasileiro, formado no Flamengo e rebaixado com o Wolverhampton para a segunda divisão da liga inglesa, foi transferido para o Aston Villa em um acordo que gira em 45 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões).
O brasileiro chega ao clube para suprir o espaço deixado por Youri Tielemans, que foi transferido para o Manchester United.
Andrey Santos contratado pelo Manchester United
Outro volante brasileiro que trocou de time durante a Copa do Mundo de 2026 foi Andrey Santos.
Revelado pelo Vasco, o meio-campista havia sido contratado pelo Chelsea em 2023, mas não conseguiu se firmar, sendo emprestado para o Salzburg da França.
Porém, nesta segunda-feira, os “Red Devils” acertaram a contratação do brasileiro por cerca de 56 milhões de euros (aproximadamente R$ 329 milhões).
Cucurella no Real Madrid
Classificado para a final da Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo espanhol foi contratado pelo Real Madrid em uma transferência que gira em torno de 55 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).
Cucurella está deixando o Chelsea após quase quatro anos no elenco do clube inglês.
Anthony Gordon assina com Barcelona
Outro personagem da Copa do Mundo que fez o gol da Inglaterra no confronto contra a Argentina no duelo da semifinal, Anthony Gordon está deixando o campeonato inglês para assinar com o Barcelona.
O clube catalão desembolsou cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 413 milhões) para contar com o atacante inglês em seu plantel para a temporada 2026/27.
Elliot Anderson se torna o jogador inglês mais caro da história
O Manchester City não ficou de fora da movimentada janela de transferência, contratando o meio-campista Elliot Anderson.
O que chama atenção nessa transferência é seu valor: 135 milhões de euros, R$ 790 milhões. Essas quantias fizeram com que Elliot Anderson se tornasse o jogador inglês mais caro da história.
Além disso, essa transação se tornou a terceira maior da história da liga.