Fonte Nova marca "abraçaço" em comemoração à Copa do Mundo feminina

Arena Fonte Nova - Foto: Manu Dias/GOV/BA

Salvador foi anunciada como uma das cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo feminina da Fifa de 2027 na última quarta-feira, 7, e as comemorações já começaram por todos os lados. Neste sábado, 10, a Arena Fonte Nova receberá um “abraçaço”, celebrando a escolha do estádio para receber jogos do Mundial.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, e unirá jogadoras do futebol feminino baiano, atletas de outros esportes e alunas de projetos sociais em um grande abraço coletivo a partir das 8h30 da manhã.

O projeto intitulado "Abraçaço na Arena Fonte Nova – Aqui, o futebol também é delas" será realizado na área Sul do estádio, acessada pelo Dique do Tororó. A ideia é unir mais de 200 pessoas em um abraço ao som da banda feminina de percussão Yayá Muxima.

Após a concentração, todas as mulheres irão ao círculo que marca o meio de campo da Fonte Nova para se abraçarem e comemorarem a escolha. No momento de pisar na grama, todas deverão estar utilizando sapatos sem salto, sendo permitidos tênis ou sandálias de bico redondo.

Copa do Mundo feminina no Brasil

O torneio começará no dia 24 de junho e terá sua final em 25 de julho de 2027, com a grande vencedora entre 32 seleções sendo anunciada. É a primeira vez que o Brasil recebe a Copa feminina, com oito sedes espalhadas pelo país.

Além da Fonte, são estádios-sede o Maracanã (Rio de Janeiro), a Arena Corinthians (São Paulo), o Mineirão (Belo Horizonte), o Estádio Nacional (Brasília), a Arena Castelão (Fortaleza), o Beira-Rio (Porto Alegre) e a Arena Pernambuco (Recife).