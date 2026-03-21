ESPORTES
Fora da Seleção, Neymar volta a ser desfalque no Santos
Atacante vai ficar de fora da partida contra o Cruzeiro, neste domingo, 22
Por João Grassi
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O Santos não terá o meia-atacante Neymar, que ficou fora da convocação do Brasil, para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo, 22, às 16h, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque do craque foi confirmado pelo técnico Cuca.
Embora não esteja lesionado, Neymar foi preservado da partida que será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte. O camisa 10 tem um controle de carga específico e por isso vai ficar de fora.
Neymar também não jogou no empate de 2 a 2 contra o Mirassol, no último 10, pelo mesmo motivo. Vale lembrar que o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve no Maião naquela ocasião e acabou não podendo observar o craque.
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Convocação da Seleção
Neymar novamente não foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra França, no dia 26, e Croácia, no dia 31. Ele não defende a Amarelinha desde outubro de 2023.
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