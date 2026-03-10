Menu
DE FORA DO JOGO

Neymar desabafa sobre copa: "Muito complicado ser eu e aturar vocês"

O atacante foi cortado do jogo que será observado por Ancelotti para a próxima convocação

Marina Branco

Por Marina Branco

10/03/2026 - 17:58 h

Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira -

Desde que Ancelotti o incluiu na pré-lista da Seleção Brasileira, Neymar tem sido um nome muito falado - mas novamente de maneira negativa. De fora da partida do Santos que será observada pelo técnico da Canarinha, o atacante desabafou nas redes sociais.

Neymar foi poupado contra o Mirassol nesta terça-feira, 10, pela 5ª rodada do Brasileirão, por causa de dores musculares, e não poupou descontentamentos em relação à reação dos torcedores.

Leia Também:

Evolução, mitos e o lugar certo de Neymar
6 a cada 10 brasileiros se identificam como fãs de Neymar, diz estudo
Recado a Neymar? Lula avisa que Seleção não terá convocação "por nome"

"Se eu jogo machucado, dizem que estou errado. Se penso em mim, estou errado. Se me poupo, estou errado. Se jogo com dor e posso agravar, também estou errado. Está complicado. Muito difícil agradar todo mundo", disse.

O atacante também reclamou de comentários e teorias sobre sua situação. "Tem gente que fala como se estivesse comigo todos os dias. Inventam histórias e tratam como verdade absoluta. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar vocês", completou.

Segundo o Santos, Neymar não sofreu lesão, mas foi preservado por precaução após sentir desconforto muscular. A decisão foi tomada em conjunto entre o departamento médico e a comissão técnica.

Durante a preparação para o jogo, o atacante passou parte dos treinos realizando apenas atividades físicas e voltou aos trabalhos táticos completos apenas no último domingo.

Convocação pode ser afetada

A ausência pode impactar diretamente as chances do jogador na próxima convocação da Seleção Brasileira. Ancelotti anunciará a lista de convocados no dia 16 de março para os amistosos contra França e Croácia.

Sem atuar contra o Mirassol, Neymar terá apenas mais uma oportunidade de mostrar condições antes da convocação, no confronto contra o Corinthians, no fim de semana, na Vila Belmiro.

Depois dos amistosos de março, a comissão técnica fará a convocação final para a Copa do Mundo no mês de maio.

