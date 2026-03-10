Neymar desabafa sobre copa: "Muito complicado ser eu e aturar vocês"

Neymar pela Seleção Brasileira - Foto: Vitor Silva | CBF

Desde que Ancelotti o incluiu na pré-lista da Seleção Brasileira, Neymar tem sido um nome muito falado - mas novamente de maneira negativa. De fora da partida do Santos que será observada pelo técnico da Canarinha, o atacante desabafou nas redes sociais.

Neymar foi poupado contra o Mirassol nesta terça-feira, 10, pela 5ª rodada do Brasileirão, por causa de dores musculares, e não poupou descontentamentos em relação à reação dos torcedores.

"Se eu jogo machucado, dizem que estou errado. Se penso em mim, estou errado. Se me poupo, estou errado. Se jogo com dor e posso agravar, também estou errado. Está complicado. Muito difícil agradar todo mundo", disse.

O atacante também reclamou de comentários e teorias sobre sua situação. "Tem gente que fala como se estivesse comigo todos os dias. Inventam histórias e tratam como verdade absoluta. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar vocês", completou.

Segundo o Santos, Neymar não sofreu lesão, mas foi preservado por precaução após sentir desconforto muscular. A decisão foi tomada em conjunto entre o departamento médico e a comissão técnica.

Durante a preparação para o jogo, o atacante passou parte dos treinos realizando apenas atividades físicas e voltou aos trabalhos táticos completos apenas no último domingo.

Convocação pode ser afetada

A ausência pode impactar diretamente as chances do jogador na próxima convocação da Seleção Brasileira. Ancelotti anunciará a lista de convocados no dia 16 de março para os amistosos contra França e Croácia.

Sem atuar contra o Mirassol, Neymar terá apenas mais uma oportunidade de mostrar condições antes da convocação, no confronto contra o Corinthians, no fim de semana, na Vila Belmiro.

Depois dos amistosos de março, a comissão técnica fará a convocação final para a Copa do Mundo no mês de maio.