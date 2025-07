Fortaleza tem desfalque de peso para enfrentar o Bahia no Nordestão

Moisés, atacante do Fortaleza - Foto: Mateus Lotif | FEC

O Bahia recebe o Fortaleza na próxima quarta-feira, dia 9 de julho, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e os visitantes terão uma baixa importante para o duelo decisivo: o atacante Moisés.

Um dos principais nomes do setor ofensivo do Leão do Picí, Moisés segue em tratamento no departamento médico e não estará à disposição para enfrentar o Esquadrão de Aço. O jogador se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e ainda não foi liberado pelo DM. A ausência também se estende para o clássico contra o Ceará, pela Série A.

Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o volante Rossetto, que deixou a transição após se recuperar de um estiramento muscular na panturrilha, e com o meia Lucas Sasha, já treinando normalmente após fratura no antebraço.