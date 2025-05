"Fraquejamos na hora que ficamos com um a mais", avalia Carlos Eduardo

O Bahia venceu o Vitória por 2 a 1 - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

Mesmo com a expulsão relâmpago de Jean Lucas aos quatro minutos do primeiro tempo, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1 pelo Brasileirão na Fonte Nova, e a saída de campo foi tão rápida quanto estressante para os rubro-negros. Com a maioria do elenco saindo correndo das quatro linhas e evitando a imprensa, o único jogador que se dispôs a dar entrevistas ainda em campo foi Carlos Eduardo, que se mostrou muito decepcionado com o desempenho do time.

"Muito decepcionado pelo nosso comportamento hoje. A gente sabia que seria um jogo difícil. A gente deu uma fraquejada na hora que ficou com um a mais", avaliou o atacante do Leão da Barra.

"Conseguimos matar o jogo, mas infelizmente o Pepê acabou sendo expulso. A gente continuou em cima, tomamos um gol lá. Um vacilo nosso que não poderia ter acontecido, mas já passou", disse.

Agora, o próximo desafio do Vitória no Brasileirão é no domingo que vem, 25, contra o Santos. Para Carlos Eduardo, o foco agora precisa ser na partida seguinte: "Tem que erguer a cabeça agora, saber que não tá bom, que precisamos melhorar. Que aqui é o escudo do Vitória, a gente tem que respeitar a instituição, e vamos brigar por mais".

"Esquecer essa derrota aí, que não vai voltar atrás. Então é pensar na frente, pensar no Santos, para melhorar o que aconteceu hoje", finalizou.